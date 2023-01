Nový program na odhalení rakoviny. Screening slinivky zachraňuje životy

Zhoubný nádor na slinivce sice není tak častý – ročně onemocní kolem 2300 osob. Úmrtnost na toto onemocnění je ale vysoká – více než 95 procent pacientů do pěti let zemře. Zpravidla je to vinou toho, že se na nádor přijde příliš pozdě, kdy už je velký (v případě slinivky větší než jeden centimetr) a nelze ho kvůli jeho rozšíření do okolních tkání operovat. Prognóza vyléčení u takových případů je krajně nepříznivá.

Ministerstvo zdravotnictví proto na popud České gastroenterologické společnosti ČLS JEP udělilo akreditaci šestnácti centrům, kde se screening bude provádět. (Jejich seznam zatím MZ nezveřejnilo.) Jedná se o již existující centra digestivní (trávicí) endoskopie, která ke svým běžným činnostem nově zařadí i screening. Rakoviny slinivky bude podle odborníků přibývat.