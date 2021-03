Rovnováha, selský rozum a zdraví přijde samo? Jak se lze střídmostí dopracovat k dlouhověkosti

28. března 2021 5:00 Lidovky.cz > Relax > Zdraví

„Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta,“ říkávali už naši předci, a věděli proč. Správná míra pomáhá dosáhnout naplněného a dlouhého života. Na zdraví člověka má totiž vliv nejen to, co jíme, ale hlavně jak. Cestu nabízí čínská medicína, ájurvédské způsoby stravování i výzkum mikrobiomu.

Recepty, jak se dožít vysokého věku v dobré kondici, hledaly už dávné civilizace. Současná společnost v této misi pokračuje. S vývojem moderní medicíny a nových léků se to poměrně daří. Podle Českého statistického úřadu se Češi dožívají v průměru devětasedmdesáti let a délka života se stále prodlužuje. To ale samo o sobě nic moc neznamená, pokud jej člověk neprožije kvalitně a ve zdraví. Jisté předpoklady nám příroda dala do vínku, hodně toho ale máme ve vlastních rukou; můžeme ovlivnit svůj životní styl, mimo jiné to, jak vypadá náš jídelníček. A ten je, jak se ukazuje, pro kvalitu pokročilého věku veledůležitý.