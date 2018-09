Soubor přístrojů umožňuje vědcům sledovat dění přímo v buňce

BRNO Brněnský výrobce elektronových mikroskopů, společnost Thermo Fisher Scientific, představil novinářům soubor přístrojů, které umožňují provádět takzvanou kryoelektronovou mikroskopii. Za tuto metodu dostali před rokem tři vědci Nobelovu cenu za chemii.

„Zahrnuje hardware i software pro celý postup, který vyžaduje náročné technologické řešení. Využití najde zejména v biologických vědách a může posloužit třeba vývoji medicíny na míru,“ přiblížil Tomáš Vystavěl, který se zabývá výzkumem a vývojem v Thermo Fisher Scientific.



Celý postup zahrnuje pět kroků, čtyři přístroje a software k 3D rekonstrukci. Vědci nejprve získají protein, který chtějí zkoumat. Ten uloží na speciální síťku a velmi rychle zmrazí.



„Rychlost zmrazení je u vzorku naprosto zásadní. Je to 10 tisíc stupňů za vteřinu. Pokud by totiž zmrazení bylo pomalejší, vznikla by v buňkách krystalická voda a buňky by roztrhala,“ upozornil Vystavěl. Pak už se vzorky uchovávají v teplotě minus 170 až 180 stupňů Celsia a při dalších procesech se nesmí rozmrazit.

Samotné buňky ale nemají žádnou barvu, a jednotlivé struktury by se tak v mikroskopu špatně odlišovaly. Proto vzorek v dalším kroku vědci obarví fluorescenčním činidlem a přesně zaměřeným iontovým paprskem odříznou velmi malou část velkou asi 30 nanometrů.

Tu pak snímají tomografem, který pořídí 500 000 až milion obrázků, z nichž software rekonstruuje buňku ve 3D. „Na tomto postupu je cenné to, že jde o živou buňku a vědci mohou například reálně sledovat, jak určité léčivo působí na konkrétní vir,“ doplnil Vystavěl. Celý komplex přístrojů i se softwarem má hodnotu přesahující 10 milionů dolarů, tedy více než 210 milionů korun. Některé součásti z tohoto komplexu přístrojů vlastní například brněnské centrum CEITEC.