‚Splachovatelné‘ vlhčené utěrky se při testech nerozložily, ucpávají kanalizaci

Žádný typ vlhčených utěrek, které se v Británii prodávají jako „splachovatelné“, neprošel testem rozložitelnosti u místních vodohospodářských podniků. Zjistila to zpravodajská společnost BBC. Podle dodavatelů vody utěrky po spláchnutí zůstávají v celku a ucpávají kanalizaci. Opravy prý stojí miliony liber.

Podle vodohospodářského průmyslu jsou vlhčené utěrky příčinou v 80 procentech případů zablokované kanalizace a tvoří hlavní součást obřích bloků odpadu, které se v posledních letech objevují v kanálech. Za řešení těchto poruch údajně zaplatí 100 milionů liber (skoro tři miliardy korun) ročně. Výrobci utěrek tvrdí, že jejich testy rozložitelnosti jsou správné. Ucpání potrubí podle nich způsobují lidé, kteří na záchodech splachují nevhodný typ výrobku.



„Navzdory tomu, co říkají výrobci, tyto utěrky by se rozhodně neměly splachovat,“ řekla zakladatelka organizace City to Sea bojující proti plastovému odpadu Natalie Fee. Vědci v laboratoři WRC v anglickém Swindonu rozklad utěrek testovali ve skleněných nádobách na pohyblivé plošině, čímž se snažili napodobit podmínky v kanalizaci. Žádné ze „splachovatelných“ utěrek prodávaných v Británii v testu neobstály.



Plastová vlákna

BBC vysvětluje, že výrobci používají jiné metody, při nichž jsou jejich produkty vystavené drsnějším podmínkám. Někteří odborníci to přirovnali k hození utěrek do pračky, což prý neodráží dění uvnitř kanalizace. Podle BBC se už ale pracuje na nových produktech, které se rozpadají lépe. Na britském trhu nicméně zatím dostupné nejsou.



Vlhčené utěrky obsahují jemná plastová vlákna a problém nepředstavují pouze pro správce kanalizačních sítí. Například na břehu Temže u Hammersmith Bridge na západě Londýna jich za prvních šest měsíců letošního roku dobrovolníci sesbírali kolem 120 000. Mikrovlákna se dostávají do řek a dalších vodních ploch, kde způsobují potíže rybám a dalším vodním živočichům. Navíc se touto cestou mohou dostat i do potravinového řetězce člověka.