Sport podporuje intelekt. A zlepšuje odolnost mozku, říká odborník

Lidovky.cz: Straní akademickým schopnostem všechny sporty?

Ne! Silové a vytrvalostní rozvíjejí a udržují sílu, vytrvalost. Sporty žádající vysokou míru koordinace pohybů v rychlosti zatěžují nervosvalový systém a mají vliv na psychomotoriku. Týmové aktivity zahrnují krom složky pohybové interpersonální komunikaci a ta je pro zachování čerstvosti mozkových funkcí nezastupitelná.

Lidovky.cz: Které sporty jsou nejlepší na postřeh, předjímání a udržení „pocitu mladosti“ do vysokého věku?

Sportů ideálních pro seniory moc není. Týmové lze vyřadit; rekreační sport ve větších skupinách mezi nimi skoro neexistuje. Problémem je snižující se schopnost koordinace oko–ruka… „Pocitu mladosti“ prospívají schopnosti od rovnováhy, rytmu, svalového úsilí, anticipace po periferní vidění, leč příliš vhodných sportů na to nenajdu. Doporučím stolní tenis, tenis, do určitého věku volejbal. Při pravidelném praktikování daného sportu od mládí se udrží solidní herní technika do sedmdesáti.