Posilováním proti sešlosti věkem. Čím je člověk starší, tím větší roli v jeho zdraví a pohodě hraje

Lidovky.cz: S jakým mýtem o dlouhověkosti se nejčastěji setkáváte?

Nejraději bych poopravil častý výklad slova dlouhověkost jakožto překladu anglického výrazu „longevity“. Jeho správný výklad totiž není snaha o co nejvyšší věk dožití bez ohledu na celkový zdravotní stav. Nejde o to, aby se člověk dožíval 80, 90 let, avšak upoután na lůžko a odkázán na medikaci. Naopak. Nejlépe podle mě vystihuje „longevity“ slogan „žít dobrý život co nejdéle“. Tedy žít co nejdéle v dobrém zdraví a celkově dobrém fyzickém i psychickém stavu, to by mělo být generálním cílem každého z nás.

Lidovky.cz: Jaký význam má podle vás kvalitní spánek a jak ovlivňuje naši schopnost se dožívat vysokého věku ve zdraví?

Spánku a jeho vlivu na náš organismus je v poslední době věnována značná pozornost. Zčásti jistě i proto, že stále roste nabídka zařízení, kterými jej můžeme monitorovat a s tím se šíří i stále více informací o tom, proč je používat. To však nic nemění na tom, jakou roli délka a kvalita spánku na zdravý a kvalitní život skutečně má. Je to totiž jeden z dobře ovlivnitelných faktorů životního stylu.

Jednoduše – téměř každý z nás má možnost vypnout večer mobilní telefon o hodinu či dvě dříve, odebrat se do postele včas, spát ideálně v zatemněné místnosti a v tichu. Tak, aby byl spánek co nejkvalitnější. Nejsem však úplným zastáncem rigidních doporučení, co se týče délky spánku.

Lidovky.cz: V čem třeba?