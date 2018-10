Fialových vlasů se zbavíte snáz. Tetování může překážet v práci

Tetování na viditelném místě se stává překážkou v zaměstnání. Přestože společnost už vnímá tetování spíše jako módní doplněk, stále jsou povolání, kde není viditelná tetováž tolerována.

„Dokončila jsem svoji první brigádu, a abych na ni měla celoživotní vzpomínku, nechala jsem si udělat tetování. Druhý den jsem odjela na Miss Junior, kde si toho všimli a vyřadili mě ze soutěže. Takže hned druhý den jsem toho litovala. Nicméně tetování mi vydrželo až do 24 let, kdy jsem se přihlásila do České Miss a bála jsem se, že to bude opět na překážku. Tam jim sice nevadilo, nicméně jsem se v modelingu začala víc pohybovat a měla jsem pocit, že je v mé práci překážkou. Navíc všechny prožitky s ním spojené byly pro mě nepříjemné, proto jsem se rozhodla, že si ho nechám odstranit,“ vzpomíná na svou první ozdobu kůže modelka Veronika Kašáková.



Čtyři roky mazání

Před pěti lety se však o možnostech odstraňování tetování tolik nemluvilo, takže musela pátrat.

„Nakonec mě oslovila klinika Esthesia v Opletalově ulici v Praze, kam docházím už čtyři roky. Odstraňování je opravdu dlouhodobý proces, dlouho se to hojí. Už ale řešíme jen stíny, nikdo by nepoznal, co jsem měla vytetované,“ podotýká Veronika Kašáková. Na tetování ovšem nezanevřela, má jich několik, ovšem na místech, která uvidí jen ti, komu je chce ukázat.

Veronika Kašáková se proslavila jako „misska z děcáku“. Nyní se věnuje hlavně své nadaci, která pomáhá dětem z dětských domovů nejen při vstupu do samostatného života.

„Při akcích se mě samozřejmě často na tetování ptají. Nemá smysl jim to rozmlouvat, protože v pubertálním věku, ke kterému revolta patří, vás stejně poslouchat nebudou. Takže jim odvyprávím svůj příběh, víc udělat nemůžu. Hlavně zdůrazním, že zbavit se fialových vlasů je rozhodně jednodušší a levnější než tetování,“ dodává Veronika Kašáková.

Mnoho lidí také zalitovalo, když jim nevyšel vztah a tělo jim zdobilo jméno expartnera. „Dříve jsme docela často odstraňovali jména bývalých partnerů, ale s tím se dnes setkáváme jen vzácně,“ podotýká korektivní dermatoložka Markéta Majerová z Medicom Clinic, že lidé už jsou při volbě tetování rozvážnější.

I tak se ale stane, že si tatér neporozumí s klientem a ten pak přichází do laserového centra s čerstvou tetováží. „Můžeme začít až ve chvíli, kdy je tetování zahojené, nicméně předem upozorňuji, že čerstvé výtvory se odstraňují nejhůře a nejdéle a zvláště, pokud obsahují například žlutou barvu, pak není výsledek jistý,“ varuje dermatoložka Majerová.

Těžko zvládnutelná plocha

Naopak stará a tmavá tetování jdou odstranit nejlépe. Pokud se jedná o opravdu velká tetování, odstranění není jednoduché. „Nedoporučuji to z velkých ploch, když je potetovaná celá paže, lýtko, protože laserem rozstřelený pigment by zahltil spádové mízní uzliny a mohl by je přetížit a ovlivnit jejich funkci,“ upozorňuje lékařka. Ničeho se naopak nemusí bát dámy, které nejsou spokojeny s permanentními očními linkami. „Oči jim během zákroku chrání speciální oční krytky,“ vysvětluje Markéta Majerová. Často se lidé ptají, zda je procedura bolestivá.

To zajímalo i Lucii Kunzovou z Hradce Králové, která se zabývá odstraňováním permanentního make-upu a microbladingu pomocí takzvaného removeru, tedy chemickou bází. „Měla jsem malé tetování, tak jsem si ho nechala odstranit laserem, abych měla srovnání. Zákrok je to opravdu krátký, oproti metodě removeru. Trvá to jen několik desítek vteřin, podle velikosti tetování. A štípne to, asi jako když se píchnete špendlíkem. Nicméně musíte absolvovat zhruba pět až osm procedur a mezi nimi nechat kůži hojit zhruba šest týdnů,“ vyzkoušela si specialistka na odstranění removerem. Proceduru remover doporučuje na odstraňování permanentního make-upu. „Na dané místo vpichuji jehličkou roztok, jehož základem je kyselina glykolová. Ten barvivo naruší, perforací vyteče na povrch a já jej pomalu stírám. Oproti laseru tedy sezení trvá mnohem déle, u obočí například hodinu. I u removeru se musí procedura několikrát opakovat,“ dodává Lucie Kunzová.

V Česku je momentálně jediná, kdo má k proceduře certifikaci. Vyhledávají ji hlavně klientky, jež chtějí odstranit vytetované obočí či oční linky. „Nezávisle na sobě mne oslovily dvě klientky kvůli vytetovanému obočí, které absolvovaly dvě ošetření laserem, ale vadilo jim, že mají po zákroku týden nateklý obličej,“ dává příklad Kunzová. Varuje všechny, kteří uvažují o nějakém zásahu v obličeji. „Opravdu důkladně vybírejte, kde si permanent či microblading necháte udělat, a nehleďte na nejnižší cenu, ale na reference. Klientky mě oslovují, že chtěly ušetřit, a teď mají každé obočí jinak dlouhé a podobně a chtějí to odstranit. Jenže i odstraňování je pro pokožku velký zásah, a pokud jde například o microblading, je pro jejich tělo lepší, když rok počkají, až takové obočí samo vymizí,“ uzavírá Lucie Kunzová.