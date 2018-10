Tetování nejlíp odstraní laser, jeho paprsek rozbije pigment

Podzim je nejlepší dobou pro začátek odstraňování tetování, na výsledek si však počkáte do léta.

Zdobení kůže není ničím novým. V Polynésii si vpravovali barvu do kůže už v době kamenné. Přestože v Evropě měli lidé tetování spojeno hlavně s námořníky, kriminálními živly, případně vojáky, zdobili se jím už první křesťané, kteří nosili symboly kříže, ryby nebo Ježíšovy iniciály. Středověk změnil vnímání a doživotní obrázek se stal stigmatem. To však v moderní době už neplatí, stejně jako neplatí, že jde o ozdobu na celý život. Tetování lze ve většině případů beze zbytku odstranit.



Stejně jako se vyvíjejí techniky samotného tetování, vyvíjejí se i způsoby, jak se permanentní kresby zbavit. Dnes už by asi nikdo nepřistoupil k technice zbrušování kůže. Po tomto velmi bolestivém zákroku totiž zůstane kůže zjizvená. Mnohem šetrnějším způsobem je užití laseru. Pigment je při tomto postupu „rozstřelován“ laserovým paprskem a tělo následně tento narušený pigment odplaví mízními cestami a odbourá jej.



I využívání laseru prochází vývojem. V současnosti téměř nikdo nenabízí odstranění tetování erbiovým laserem (v němž paprsek vzniká v prvku erbium). Specializovaná centra dávají přednost nejmodernějším alexandritovým laserům (v nichž paprsek vzniká v drahokamu alexandritu). Zákrok s prvně jmenovaným laserem je sice mnohem levnější a rychlejší, nicméně riziko, že kůže zůstane zjizvená, je vysoké. Využití nejmodernějších laserů, které umí ve většině případů odstranit tetování beze zbytku, však vyžaduje trpělivost klientů. Je potřeba několika opakování, s několikatýdenní pauzou. Proto se zákrok prodraží. Výsledek je však proti erbiovému laseru nesrovnatelný.

Nicméně i erbiový laser má svou nezastupitelnou pozici. „Jde o případy, kdy se snažíme odstranit tetováž takzvané pleťové barvy, rizikový je i permanentní make-up na rtech. Taková barviva totiž mohou obsahovat oxidy železa, které se po ošetření laserem zbarví černě. V těchto lokalitách je nutné použít lasery, které šetrně odpařují pokožku po velmi tenkých vrstvičkách, což je právě laser erbiový či frakční CO2 laser, a kde se snažíme citlivě tetováž zbrousit,“ vysvětluje vedoucí lékařka korektivní dermatologie Medicom Clinic v Praze Markéta Majerová.

Alergenní barvy

Proč ale lidé chtějí tetování odstranit, když „šli pod jehlu tatéra“ s tím, že je to na celý život? Například kvůli zdravotním důvodům. „Přišel za mnou kluk s poměrně rozsáhlým tetováním, že mu kůže červená, a to hlavně ve chvílích, kdy je na přímém slunci. Chtěl to přetetovat, takže jsem mu vysvětlil, že tím se jeho problém nevyřeší a barva, na kterou je alergický, v jeho kůži zůstane. Odkázal jsem ho na specializovaná centra, kde se odstraňováním zabývají,“ vzpomíná tatér Marek Stehlík, zakladatel studia Magic tattoo v Praze.

Příčinu těchto potíží vidí v nekvalitních barvách. „Problém je, že dnes na e-Bay seženete všechno. Zatímco my jako oficiální tetovací studio podléháme časté kontrole hygieniků a používáme jen barvy, které splňují veškeré předpisy EU, kluci, kteří třeba tetují podomácku někde v garáži, nic takového podstupovat nemusí. A pak to takto dopadá. Objednávají přes internet barvy například z Číny, aniž by měli doloženo, co v nich skutečně je. Vzhledem k tomu, kolik nakonec odstranění takového tetování stojí, se ta původní snaha ušetřit dosti nevyplatí,“ varuje Marek Stehlík, který je profesionálním tatérem s devítiletou praxí. I dermatoložka Markéta Majerová upozorňuje, že v Česku dosud chybí legislativa, která by uzákonila použití jen prověřených barviv.

„Není vzácnost, že se k tetování používají barvy na textil a některé mohou být toxické či mohou alergizovat. V tomto kontextu se často zmiňuje červená barva,“ připomíná lékařka Majerová a dodává, že důležité je i vědět, v co se barva po rozstřelení laserem změní a zda tato nová molekula není pro organismus škodlivá.

Dlouhá péče po zákroku

Ať už člověk jde na vytvoření nové tetováže, či na její odstranění, musí počítat s tím, že se o ošetřované místo musí určitý čas perfektně starat.

„Po dokončení nové tetováže odchází zákazník s místem zakrytým speciální ochrannou fólií a poučen, jak se má o pokožku následující dny starat,“ potvrzuje tatér Marek Stehlík, že se s novou ozdobou rozhodně nikdo nemůže chlubit na večírku ještě týž den.

Nutné je vyhýbat se prašnému a nečistému prostředí, zakázané je koupání ve vaně, natož v bazénech či rybníku, tři týdny se člověk může pouze sprchovat. Dané místo rozhodně nesmí být vystavováno slunci, proto je pro tvorbu tetování i jeho odstranění vhodné nynější období – už nesvítí ostré slunce a zároveň lze ještě nosit volný oděv, aby mohla kůže dýchat. „Nicméně místa, která jsou zakrytá oděvem, můžeme ošetřovat celoročně, pokud se zřekneme vystavení sluníčku nebo důsledně používáme vysoce účinný ochranný krém proti slunci,“ dodává dermatoložka Majerová.

Při odstraňování laserem si navíc člověk musí uvědomit, že bude zákrok podstupovat několikrát. „Mějme na paměti, že odstranění je časově i finančně náročné a ne vždy je umíme odstranit dokonale. Obecně lze říci, že barvená díla profesionálních tatérů, zvlášť pokud jsou čerstvá, jdou odstranit výrazně hůř. A začít můžeme, až pokud je pokožka zdravá, tetování je již zahojené a není přítomné žádné podráždění pokožky, jako je alergie, ekzém či infekce v místě ošetření,“ vysvětluje dermatoložka. Podle jejích zkušeností zákrok více bolí v intimních partiích, na vnitřní straně paží, předloktí a stehen. Hůře se hojí místa, která nemohou „dýchat“.

Po zhojení pokožky je možné ošetřenou oblast přetetovat, v takovém případě absolvují lidé jen několik zákroků, aby se původní malba zesvětlila.