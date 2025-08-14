Vhodné oblečení
- Vybírejte oblečení, které je vyrobeno z co nejpřírodnějších materiálů. Ideální je bavlněné nebo lněné a samozřejmě dobře prodyšné. Vhodné jsou volnější střihy, protože příliš obepnuté šaty udržují teplo na pokožce. Neplatí vždy, že čím méně, tím lépe. Nebojte se ani dlouhých rukávů. Pokud bude oděv z příjemného materiálu a dostatečně volný, pak vás naopak dlouhé rukávy mohou ochránit před sluníčkem a spáleninami.
Podívejte se na aktuální předpověď počasí
- Otázkou je, jakou barvu oblečení vybrat. Podle vědců se to odvíjí od větru. Pokud je venku vedro, ale větrno, pak je vhodné nosit černou, která pohlcuje teplo. Vítr ho dokáže odnést dřív než oblečení horkost nasaje. Pokud je naopak bezvětří, dobrá je bílá, která teplo odráží. Sice odráží zpět k vám i vaše tělesné teplo, v tomto případě je ale výhodnější než černá.
- Také nezapomínejte na pokrývku hlavy, ať se vyvarujete úpalu.
Jídlo a nápoje
- Nikdy nezapomínejte na dostatek tekutin. Velmi snadno totiž může dojít k dehydrataci a v lepším případě k následnému bolení hlavy. Minimem jsou dva až tři litry tekutiny denně, které budete průběžně upíjet. Ideální je neochucená voda bez bublinek. Pokud už ji ale nemůžete ani vidět, lze ji nahradit i mátovým čajem nebo jiným nápojem s přídavkem máty či citronu. Nepijte nic, co obsahuje kofein, ještě více byste se potili. Pozor - vyhněte se i ledovým nápojům. Sice vás na chvíli osvěží, tělo ale dostane signál, že je vám zima a bude se vás snažit zahřát. Ideální jsou vlažné nápoje.
- Vyhýbejte se masu nebo tučným pokrmům. Spíše vsaďte na mix zeleniny a ovoce a na různé saláty. Nejezte sladkosti, příliš kořeněná jídla ani ta, která rozšiřují cévy a zvyšují prokrvení kůže.
Vedra udeřila, co si dát v horku k večeři? Na knedlíky zapomeňte, zkuste salát
- Pokud si rádi dopřejete pár skleniček, pak rozhodně zapomeňte na tvrdý alkohol. Dvě malá piva vám neuškodí, víc ale lékaři nedoporučují. Zvýšilo by se tím riziko dehydratace, zároveň alkohol způsobuje rozšiřování cév. Pozor by si měli dát hlavně jedinci s vyšším tlakem.
Kam vyrazit?
- Myslete na to, že horké počasí představuje nebezpečí hlavně pro malé děti a staré lidi. V jejich případě zní tedy ideální rada: zůstaňte doma.
- Toto doporučení platí ve 40 stupňových vedrech ale i pro ostatní, hlavně pokud bydlíte ve městě. „Města akumulují teplo, ale také ho zvýšenou měrou vyzařují, protože mají velký poměr asfaltových, betonových a jiných ploch oproti zeleni,“ vysvětlil už dříve pro Lidovky.cz Ivan Rynda.
- Proto raději do rozpáleného betonového pekla nevycházejte. Vidina koupaliště sice může být lákavá, s velkou pravděpodobností zde ale bude dav lidí, klidu si tedy neužijete.
V horku jako s alkoholem v krvi. Jak zvládnout kolony v úmorném vedru?
Jak přežít v bytě?
- Větrejte - ale pouze ráno, dokud je venku ještě příjemně. Pak okno zavřete a zatáhněte závěsy či žaluzie. V případě, že máte žaluzie z hliníku, myslete na to, že hliník dobře vodí teplo. Rozehřáté žaluzie sálají část tepla zpět do místnosti. Odborníci doporučují pořídit si spíš žaluzie venkovní. Pokud máte závěsy - postříkejte je ráno vodou, stejně tak záclony. Voda se bude přes den odpařovat a ochlazovat vzduch v interiéru. Dobrým tipem jsou i UV fólie na okna.
- Můžete také napustit několik centimetrů ledové vody do umyvadla či vany. Stejně jako v předchozím případě dojde k odpařování a následnému ochlazení teploty. Špatné nejsou ani malé fontánky.
- Větráky jsou sice příjemné, vzduch ale neochlazují, jen ho rozproudí. Průvan mnoha lidem nemusí dělat dobře, také hrozní riziko onemocnění. Méně drastické jsou vějíře.
- Pokud je vám velké teplo, úlevu může přinést nanesení studené vody na zápěstí nebo na zátylek. Můžete se samozřejmě jít osprchovat i celí. Ledová voda ale uzavře póry, lepší je tedy vlažná. Potom se neutírejte, nechte pokožku uschnout přirozenou cestou, ať se ochlazuje.
- Nezapínejte v bytě víc spotřebičů než je bezpodmínečně nutné. Vypojte v bytě televizi i počítač, protože když jsou v provozu, vydávají do okolí teplo. A to nepotřebujete.
- Před spaním dejte prostěradla či pokrývky na hodinu do mrazáku, příjemně vás tak při usínání budou chladit. Samozřejmě zapomeňte na péřové duchny po babičce, spěte jen pod lehkou přikrývkou či prostěradlem.