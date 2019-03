U nás se pacient zotaví rychleji než doma, říká lékařka z Lázní Bohdaneč

Zákon o lázeňské léčbě omezil pojišťovnou hrazené pobyty. Chronicky nemocným pacientům nezbývá, než si opakovanou léčbu hradit sami. Vědí, že to není pouhé wellness, říká Ljiljana Marič, hlavní lékařka Lázní Bohdaneč.

LN Setkávám se u starších lidí, které chce lékař poslat do lázní, s nechutí léčebný pobyt absolvovat. Proč je důležité do lázní opravdu jet?

Dnes je zařízena pooperační rehabilitační péče jinak než dříve. Díky znalostem, které lékaři za dlouhá léta lázeňské léčby takovýchto stavů získali, víme, že mnohem lepší výsledky má rehabilitace u pacientů, když se praktikuje bezprostředně po operaci. Pacienta obvykle z nemocnice přeloží do lázní po týdnu. Nejpozději musí do lázní nastoupit do tří měsíců od operace. Pacient by se neměl lázním vyhýbat. Jemu samotnému většinou chybí znalosti i vůle rehabilitovat sám, zpravidla neumí správně posilovat a sám si ošetřit jizvu a případné otoky a hematomy. Lázeňské prostředí je tedy ideální na rehabilitaci a hlavně pro osamostatnění pooperačních pacientů.

LN Před nástupem do lázní musí ošetřující lékař odeslat potřebné formuláře se zdravotní dokumentací pacienta, ten ale ještě po příjezdu do lázní absolvuje prohlídku tamním lékařem. Jak taková prohlídka probíhá a je nezbytná?

Pacient, který je vyslán do lázní na léčebný rehabilitační pobyt, a to jak zdravotní pojišťovnou, tak i jako samoplátce, vždy absolvuje zdravotní prohlídku. Taková prohlídka je kombinací internistického vyšetření, podle potřeby neurologického, a hlavně vyšetření rehabilitačního lékaře. Bez toho nesmí být pacient ani přijat do lázní, ani odmítnut. Je to potřebné i k vytvoření rehabilitačního plánu. Pacient, kterému pobyt hradí pojišťovna, absolvuje pravidelné kontroly i během pobytu a k tomu i závěrečnou prohlídku. Samoplátce na další vyšetření a prohlídky dochází podle potřeby a zdravotního stavu.

LN U některých diagnóz je možné pobyt pacienta v lázních na základě doporučení lázeňského lékaře prodloužit. Jaké máte zkušenosti se schvalováním prodloužení pobytu revizním lékařem pojišťovny?

Dnes se prodlužování pobytů s pojišťovnou absolvuje cestou e-mailu a datové schránky. Takže celý proces je rychlý. Prodloužení lázeňské léčby ale není samozřejmostí. Naráží to jak na pravidla z indikačního seznamu, tak i na pohled revizního lékaře na věc.

LN Statistiky ukazují, že stoupá zájem i o pobyty čistě hrazené klienty. Je to dané tím, že lidé se více zajímají o svůj stav, nebo proto, že se v současné chvíli Česko pohybuje na horní hranici ekonomické křivky? Nebo se spíše do lázní vracejí lidé, kteří v lázních byli na komplexní péči a chtějí si pobyt zopakovat, i když už ze svého?

Všechny tyto odpovědi jsou správné. Dobrá ekonomická situace lidí je určitě základ, aby byl umožněn samoplátcovský pobyt. Ovšem i zákon o léčebných lázních na tom má svůj podíl – lázeňská léčba se omezila. U komplexní léčby je možno vyjet opakovaně na plně hrazený pobyt obrok. Mnoho indikací je navíc omezeno na jeden komplexní pobyt v lázních za život. Chronickým nemocným nezbývá než si léčbu platit ze svého. Základem je ale vědět, za co platí. Pacienti pochopili dříve než naši zákonodárci, že se v současné době v lázních dělá kvalitní a finančně dostupná rehabilitace a že lázně už dávno nejsou jen jakýsi wellness.

LN Absolvují návštěvníci lázní vstupní prohlídku u lékaře i při wellness pobytech?

Nikoliv. Klienti absolvují lékařskou prohlídku jen při samoplátcovských pobytech, v nichž jsou zahrnuty léčebné procedury. Při takovém vyšetření opakovaně přicházíme na zdravotní problémy a upozorníme pacienta, že je důležité absolvovat nějaké klíčové vyšetření. Anebo mu řekneme, aby si u svého lékaře zařídil předepsání potřebné pomůcky.

LN Zvýšil se důchodový věk. Jak to vnímáte jako lékařka, která denně přichází do kontaktu s lidmi ve věkové hranici nad 55 let? Doporučila byste pravidelné lázeňské pobyty jako jednu z forem, jak se co nejdéle udržet fit?

Dnes se v lázních, obzvlášť po operacích, objevují i o hodně mladší pacienti. Věk klientely mezi 55 a 65 lety ještě není věk chroniků. Tato kategorie pacientů je u nás právě zastoupena ve většině samoplátcovských pobytů. To znamená, že už dávno přišli na to, že jsou pro ně pobyty v lázních užitečné. Generace starší – to znamená od 65 až po 85 let – je právě generace, která jezdí do lázní díky prostředkům pojišťovny. Na to si za celá léta působení dost sociálně lidumilného zdravotnictví zvykli.