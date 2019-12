KARLOVY VARY V karlovarské nemocnici začali s biologickou léčbou lupénky a atopického ekzému. Zejména u lupénky (psoriázy) slibuje výrazně lepší výsledky léčby. Vzhledem k nákladnosti léčby je ale určena pacientům se závažnějším rozsahem tohoto kožního onemocnění, řekl dnes novinářům primář kožního oddělení karlovarské nemocnice Tomáš Pospíšil.

„Kritéria pro biologickou léčbu lupénky jsou daná pojišťovnami. Je to středně těžká a těžká psoriáza. Není to tak pro pacienty, kteří mají jen pár flíčků. Biologická léčba je pro nás dermatology zázrak, ale zázrak něčím vykoupený. Znamená to, že pacienti musí chodit na kontroly, musí s dermatologem spolupracovat a jsou také možné nežádoucí účinky,“ popsal Pospíšil.



Lupénka je neinfekční onemocnění, které se netýká jenom kůže, ale postihuje tělo jako celek. Kromě kůže postihuje i klouby. Přidružená onemocnění ale zahrnují i kardiovaskulární onemocnění, vysoký tlak, cukrovku nebo i deprese. Jen v Karlovarském kraji se s lupénkou léčí okolo 2000 pacientů, v Česku je to asi 110.000 pacientů.



Biologická léčba je nejnovějším typem systémové léčby využívané pro řadu onemocnění. Cílí na imunitní systém, kde blokuje vybrané komunikační signály a vždy se zaměřuje jen na malou část imunitního systému, kde problém vzniká, takže ostatní přirozené funkce imunitního systému nejsou léčbou zatíženy.

„V léčbě řady kožních onemocnění jsou biologické léky zásadním zlomem, tak jako bylo v minulosti zavedení antibiotik nebo kortikoidů,“ doplnil Pospíšil. Samotná léčba pak obvyle vypadá tak, že si pacienti jednou za dva týdny až tři měsíce aplikují injekci do podkoží břicha.

I když je biologická léčba lupénky účinná, neznamená definitivní vyléčení. Výrazně ale zvýší kvalitu života pacientů. Lupénka se od pradávna léčila zevními prostředky, a to mastmi, pastami, tinkturami, bahnem a podobně. Karlovy Vary byly v minulosti místem, kde se psoriáza léčila koupelemi.