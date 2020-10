Vakcína proti covidu-19 může být brzy, říká děkan Chlíbek. Její registraci v Evropě tipuje na přelom roku

Praha Zejména osoby se zdravotním postižením a zdravotničtí pracovníci by měli být řádně proočkováni proti chřipce, vyzývá rizikové skupiny Roman Chlíbek, děkan Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.

LN Letos hlásí praktičtí lékaři, že pravděpodobně nebudou mít dostatek vakcín. Zaregistroval jste to?

Již na jaře Česká vakcinologická společnost upozorňovala na možný zvýšený zájem o očkování proti chřipce a vyzývala lékaře k objednání dostatečného množství vakcín. Podařilo se také domluvit s dovozci vakcín dvacetiprocentní navýšení počtu dávek, které se do ČR dovezou. Někteří lékaři situaci podcenili a žádné předobjednávky si neudělali, a proto nyní v době, kdy celá Evropa poptává více dávek, mohou mít problémy se zajištěním dostatečného množství. Lékaři, kteří jsou zvyklí každý rok si dělat tzv. předobjednávky, by měli mít vakcín dostatek.

LN Očekáváte, že lidé budou mít o očkování proti chřipce větší zájem i v následujících letech?

Předpokládám, že ano a že se konečně zvýší proočkovanost české populace proti chřipce. Patříme mezi nejhorší v Evropě. Zejména osoby se zdravotním postižením a zdravotničtí pracovníci by měli každoročně být řádně proočkováni. S ohledem na své zdraví, na zdraví svého okolí a u zdravotníků také jako součást zodpovědnosti za své pacienty.

LN Očkovací látka proti chřipce se do Čech dováží, proč se nevyrábí i u nás, abychom byli soběstační?

Vývoj a výroba vakcín a zajištění jejich bezpečnosti je tak finančně náročný proces, že žádná česká firma toho není v současné době schopna. Podobně jsou na tom ale i jiné státy. Výrobce vakcín pro Evropu můžeme spočítat na prstech ruky. Není jich mnoho a na trhu se udržely jen ty nejsilnější farmaceutické firmy.

LN Nebylo by pro stát s ohledem na finanční dopady jednoduší, aby očkování proti chřipce bylo povinné? A když už ne pro všechny, tak pro rizikové skupiny?

Zavádění jakékoli povinnosti je v Česku velice obtížné. U očkování obzvlášť. Proto více než o povinnosti je to u očkování o zodpovědnosti vůči vlastnímu zdraví, vůči zdraví svého okolí a celé populace a nejzranitelnějších skupin osob. Čím více lidí je očkovaných, tím lépe chráníme zranitelné obyvatele – to platí u infekcí, které se přenášejí z člověka na člověka. Ano, jsem pro povinnost u vybraných skupin – například zdravotníků. Tak jako v některých zemích, kde neočkovaný lékař nemůže v době chřipkové sezony ošetřovat pacienty.

LN Jsou už nějaké studie, zda má očkování proti chřipce i nějaký vliv při nákaze koronavirem?

O žádné takové studii zatím nevím. Vliv na covid-19 to může mít v tom, že při souběhu dvou epidemických respiračních nákaz může očkování zabránit alespoň jedné z nich a tím snížit riziko poškození dýchacích cest.

LN Výzkumné laboratoře se předhánějí, kdo první přijde s očkovací látkou proti covidu-19. Všeobecně se ví, že vývoj jakékoliv očkovací látky trvá několik let, než se provedou různé testy. Můžete zjednodušeně popsat, jak takový vývoj probíhá?

Rychlý vývoj vakcíny proti covidu-19 se stal globální potřebou. Proto se spojilo více výzkumných týmů světa a podařilo se soustředit velké finanční prostředky nezbytné pro vývoj a testování těchto nových vakcín – od vládních i nevládních organizací, nadací a spolků, vlád jednotlivých evropských zemí.

V rámci zapojení více zemí do hodnocení vakcín na lidských dobrovolnících se rychle podařilo získat potřebné velké množství, řádově v desítkách tisíc osob, k nezbytnému hodnocení bezpečnosti, účinnosti vakcín a schopnosti stimulace imunity. Každá vakcína, která může být zaregistrována v Evropě, musí kromě základního výzkumu projít laboratorním hodnocením na zvířatech a pak třemi fázemi klinického hodnocení na lidech.

Žádná fáze hodnocení se nemůže ošidit, ale lze ji urychlit – právě zapojením většího množství lidí a velkého množství finančních prostředků.

LN Takže si myslíte, že vakcína bude dostupná brzy?

Ano, jsem optimista. A věřím, že první vakcína bude v Evropě zaregistrována v prosinci či počátkem roku 2021.

LN Myslíte si, že je bezpečné očkovat živými vakcínami v této době, když nárůst počtu pozitivně testovaných na covid-19 stoupá?

Žádná pandemie, ani covid-19, není důvodem na odkládání jakéhokoli očkování. Naopak odložené očkování kojenců může způsobit daleko větší škody než samotný covid-19. Nejsou žádné vědecké důkazy o tom, že by očkování živými vakcínami v době covidu-19 mohlo nějak ohrozit zdraví očkovaných nebo naopak samotný průběh covidu-19 u očkovaných osob v případě, že by se nakazili.