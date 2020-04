Vakcína proti meningokoku B bude zdarma pro děti do 6 měsíců, rozhodlo ministerstvo zdravotnictví

PRAHA Očkování proti meningokoku typu B bude od června hrazeno z pojištění dětem do šesti měsíců, u další vakcíny proti typům A, C, W a Y u dětí do dvou let. Informace upřesnilo ministerstvo zdravotnictví, v úterý informovalo, že očkování oběma typy vakcín je zdarma pro „kojence a malé děti“.

Sněmovna schválila novelu zákona o ochraně veřejného zdraví v úterý, ve čtvrtek ji podepsal prezident. Podle nově publikovaných dat Státního zdravotního ústavu bylo loni meningokokem nakaženo 49 osob, tři zemřely.

„Novelou se také zařazuje očkování proti invazivním meningokokovým nákazám skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku dítěte, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života dítěte,“ uvedlo v doplněné tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví. Loňským úmrtím na meningokoka šlo zabránit očkováním. Stát zvažuje hradit ho z pojištění Dětští lékaři doporučují očkování proti celé škále meningokoků oběma vakcínami. Proti meningokokům A, C, W a Y vyrábí firma Pfitzer vakcínu Nimenrix, proti typu B firma GSK vakcínu Boxero. Z veřejného zdravotního pojištění je budou mít zdarma u typu B děti narozené od 1. prosince 2019 a u druhého typu děti, kterým bude v červnu méně než dva roky, upřesnil výrobce. Očkování vakcínou typu B počítá se třemi dávkami, dohromady stojí 10 000 korun. Druhého typu vakcíny stačí jedna dávka, stojí zhruba 1700 korun. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula před rokem odhadoval, že hrazení očkování z veřejného zdravotního pojištění vyjde zhruba na 550 milionů korun. Zmírnění požadavků na očkování Meningokoková invazivní onemocnění vyvolává bakterie Neiserria meningitidis a jejich zdrojem může být i zdravý přenašeč, nakažený je asi každý desátý člověk. Lékaři zkoumají, proč se u některých pacientů nemoc rozvine a další ji jen přenáší. Nejzávažnějšími formami nemoci jsou meningitida nebo sepse organismu. Důsledkem mohou být amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace. Úspěšnost léčby závisí na co nejvčasnějším podání antibiotik. Nejvyšší nemocnost je u dětí do jednoho roku věku, dále u dětí do čtyř let a mladých mezi patnáctým a devatenáctým rokem. Doklad o očkování nově nebude podmínkou pro pobyt dítěte na škole v přírodě. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována.