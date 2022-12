Všudypřítomné a otravné reklamy na ty „správné vánoční dárky“ ignorujte

Většině z nás se asi vybaví to druhé. A dost lidí už čas před příchodem Vánoc nese spíš nelibě. Ví, že je doma čeká generální úklid, v práci uzavírání úkolů za celý rok plus nezbytné vánoční party a v obchodech vtíravá a všudypřítomná reklama. Už aby to bylo za námi, pomyslí si.

Slepice, nebo vejce?

Sami se můžeme nějak přenastavit a vnímat předvánoční shon s nadhledem. Koledy ale v supermarketech hrát nepřestanou, a tak skvělý byznys jako předvánoční nákupy si obchodníci uniknout nenechají.

Jako kupující oběti jsme nemilosrdně masírováni už dva měsíce před svátky vánočními nabídkami produktů. Dorážejí odevšad. Proč tomu tak je a má tato strategie nějaký významný efekt? Podle obchodní ředitelky společnosti Welcome to the Jungle a osobní koučky Jany Patil mnoho lidí začíná nakupovat dárky už klidně v říjnu s cílem vyhnout se předvánoční tlačenici v obchodních centrech.