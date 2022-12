7 tipů, jak se nezbláznit z Vánoc. Vyzrajte letos na stres a nervozitu

Vánoce jsou svátky klidu a míru. Měli bychom se během nich uklidnit a zamyslet. Častěji ale do poslední chvíle sháníme, doháníme, spěcháme, nestíháme. Jsou to nervy a stres se stupňuje. Tlačí na nás doma, v zaměstnání a taky všudypřítomné koledy a usměvaví lidé, co je vidíme ve výlohách, jak si užívají pohody u vánočního stromku. My jsme na tom zcela opačně.

„Může za tím být komercializace vánočních svátků, která se k nám dostává skrze všudypřítomné reklamy,“ vysvětluje psychoterapeutka z on-line terapeutické platformy Hedepy.cz Zuzana Čechák Tomášková. „Dále záleží, jak v běžném životě odoláváme tlakům ze strany ostatních.“ Potřeba srovnávat se s jinými lidmi patří k lidské přirozenosti.