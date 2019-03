Vysoký tlak ničí i sexuální život, pozor i na spánkovou apnoi

Riziko srdečního infarktu či mozkové mrtvice je sice asi největší hrozbou, ale hypertenze může člověka zradit i jiným způsobem.

Krevní tlak poměrně úzce souvisí se sexuálním životem. Jedním z ne tak často zmiňovaných problémů způsobených hypertenzí je erektilní dysfunkce. Potíže s erekcí postihují především muže po čtyřicítce, a jakkoli se dříve udávalo, že za většinu z nich může psychika, pravda je trochu jinde.



Ubývá i testosteron

Podle nejnovějších zjištění je hlavní příčinou erektilní dysfunkce vysoký krevní tlak a s ním poměrně úzce související zvýšená hladina takzvaného špatného cholesterolu. Studie nedávno publikovaná v odborném časopise Journal of the American Geriatrics Society zjistila, že 49 procent mužů ve věku od 40 do 79 let s vysokým krevním tlakem mělo zároveň potíže s erekcí. Stejné problémy udává také 60 procent mužů s vysokou hladinou cholesterolu nebo jiných tuků v krvi.

Příznaky vysokého tlaku Příznaky vysokého tlaku: Zpočátku nepůsobí potíže, nebolí, dá se zjistit jen díky pravidelnému měření. Příznaky se objevují až ve vážnějších stadiích, kdy už dochází k poškozování orgánů. Objevuje se bolest hlavy především v oblasti čela a spodiny lebeční. Mezi další příznaky patří bušení srdce, rychlý srdeční tep, nadměrné pocení, poruchy vidění, šumění v uších, únava, nespavost, krvácení z nosu, závratě a poruchy vědomí. Hypertenze může také vyvolávat otoky kotníků a zhoršené dýchání.

Tedy každý druhý hypertonik měl problém, který vážně narušuje jeho sexuální život. Vysoký krevní tlak nebo náběh na něj má po čtyřicítce každý druhý muž. Vysvětlení je poměrně jednoduché – hypertonici mají zpravidla ucpané cévy, je tedy jasné, že právě kvůli nim nemůže dojít k pevné erekci.



Vysoký krevní tlak může provázet také pokles hladiny mužského pohlavního hormonu testosteronu, což rovněž kvalitě erekce neprospěje. Bohužel negativní vliv na erekci mají i některé léky na tlak, ale i tak je lepší volbou je užívat a zároveň se snažit o změnu životního stylu k lepšímu.

Káva: ano, či ne?

Když už jsme u příčin, jež zvyšují krevní tlak, lékaři mají jasno, že kouření vadí hodně, alkohol požívaný v přiměřené míře o něco méně.

Ale co třeba pití kávy, o němž se rovněž tvrdí, že je rizikové a že by si ji hypertonici měli odpustit? Zvyšuje káva, potažmo v ní obsažený kofein krevní tlak?

Ano i ne. Po kávě vám skutečně může tlak vyletět nahoru, ačkoli na to jinak netrpíte. Vědci přitom dodneška úplně přesně nevědí, proč se to po vypití kávy stává. Jedním z vysvětlení je, že kofein blokuje hormon, který jinak pomáhá cévy udržovat dostatečně rozšířené, podle jiného kofein způsobuje, že nadledvinové žlázy uvolňují více adrenalinu, což rovněž způsobuje zvýšení krevního tlaku.

Každopádně výzkumy potvrdily, že lidé pravidelně pijící kávu nebo jiné nápoje s kofeinem mají průměrně vyšší tlak, než kdyby tak nečinili. Ale neplatí to stoprocentně, jiní si naopak na kofein zvykli a nedělá s nimi nic.

Chcete zjistit, zda kofein zvyšuje váš krevní tlak? Změřte si ho předtím, než si dopřejete kávu, a pak znovu zhruba hodinu poté. Pokud se tlak zvýší, můžete být citliví na účinky kofeinu.

Jestliže už se s tlakem léčíte, určitě to proberte s lékařem – obecně se doporučuje snížit spotřebu na dva šálky denně. Kávu neomezujte naráz, ale postupně, jinak si koledujete o bolesti hlavy.

Pozor na spánkovou apnoi

Pokud se bojíte vysokého tlaku, nebo ho už dokonce máte, má smysl přemýšlet i o tom, jak spíte. Protože se zdá, že spánek dlouhodobě kratší než pět až šest hodin může být spojen se vzestupem krevního tlaku, i když to rozhodně neplatí stoprocentně.

Co všechno může způsobit hypertenze Co všechno může způsobit hypertenze: Zvyšuje riziko selhání ledvin a poškození očí včetně oslepnutí. V důsledku vzniklého nedostatečného zásobování krví (ischemie) hrozí ischemická choroba srdeční, srdeční infarkt, cévní mozková příhoda (mrtvice) nebo ischemická choroba dolních končetin.

Příčinou je zřejmě nedostatečná regulace stresových hormonů. Zjednodušeně řečeno, nevyspalý člověk si neodpočine, jeho tělo je v trvalém stresu. Proto by hypertonici měli se svým lékařem řešit i to, jak spí.

Jednou z možných příčin nedostatečného spánku přispívajících k vysokému krevnímu tlaku je spánková apnoe – porucha spánku, která se okolí i pacientovi může jevit jako obtěžující chrápání. Ve skutečnosti však člověk při apnoi na chvíli v podstatě přestává dýchat. Následkem toho se budí, přičemž za hodinu se tento proces může mnohokrát zopakovat. Následná únava a trvalé vyčerpání mohou vést k rozvoji hypertenze a dalších zdravotních problémů.

V zimě jsou potíže horší

Lidé běžně mívají v zimě tlak vyšší a v létě nižší. Nízké teploty způsobují zúžení krevních cév, což vede k vzestupu tlaku v nich. V zimě se lidí navíc často méně hýbou a více jedí, a tak přibírají na váze, což tlak rovněž negativně ovlivňuje. Stejně jako fakt, že se lidé tolik nepotí, a nevylučují tak z těla sůl.

Tlak může kolísat i kvůli náhlé změně počasí, například před bouřkou a podobně. Citliví, a tím pádem ohroženější jsou především lidé starší 65 let.