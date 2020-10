Výzkum: U Čechů vzrostla v době pandemie sexuální touha, zadaní lidé jsou obecně spokojenější

Klecany (u Prahy) Zadaní lidé v České republice jsou podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) v době pandemie koronaviru spokojenější než lidé bez partnera. Oproti závěrům zahraničních výzkumů vzrostla u zadaných i nezadaných sexuální touha, v častějším praktikování sexu se ale neprojevila. V úterý o výzkumu informoval mluvčí NUDZ Jan Červenka.

Sexuální spokojenost podle vědců značně ovlivňuje stres z péče o děti, ale i z času stráveného s partnerem. U nezadaných se v době pandemie zvýšila motivace najít si partnera, v návštěvnosti seznamek se to ale nepromítlo.



Vědci z týmu Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie NUDZ na jaře zahájili on-line výzkum, a to ve třech vlnách. „Získaná data tedy pokrývají období od dubna do července, a poskytují tak náhled na proměny zkoumaných oblastí v čase, protože účastníci byli při prvním vyplňování dotazováni i na jejich vnímání zkoumaných oblastí před samotným začátkem pandemie,“ uvedla Kateřina Klapilová z NUDZ.

Podle ní se do první vlny výzkumu zapojilo přes 2500 lidí, do druhé vlny 1400 a do třetí vlny 800 účastníků.

Během pandemie přibylo sexuálního násilí a problematického sexuálního chování v on-line prostředí. Odborníci z NUDZ proto nabízí telefonické a on-line konzultace pro lidi s problematickým sexuálním nastavením a osoby jim blízké, které se ocitly ve stavu akutní krize. Bližší informace jsou na www.parafilik.cz.

Tým výzkumníků z NUDZ se spolu s vědci z dalších států zapojil i do mezinárodní studie Změny v sexuální touze lidí žijících v partnerství. Výzkumu se zúčastnilo 4813 lidí, přibližně polovina jich nepocítila žádné změny v sexuální touze, pětina vnímala snížení (častěji ženy) a necelých 30 procent pociťovalo zvýšení sexuální touhy (častěji muži). Výsledky napříč zeměmi byly srovnatelné.

K udržení stabilní sexuální touhy přispěla hlavně spokojenost ve vztahu, emoční blízkost a vůle vypořádat se s pandemií. U lidí, kteří jsou v sexu primárně zaměření na potěšení partnera nebo se sexu v partnerství vyhýbají, sexuální touha spíše klesala.

Klapilová nyní vyzývá veřejnost k zapojení do další studie zaměřené na sexuální a reprodukční zdraví a dostupnost zdravotnické péče v souvislosti s pandemií covid-19. Vyplnění anonymního dotazníku podle ní zabere zhruba 15 minut.