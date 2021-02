Za sto let bude alergik každý druhý, říká imunolog

Letošní zima je ve znamení střídavého počasí. Můžeme očekávat ucpaný nos, poruchy čichu, dráždivý kašel i dušnost. To všechno jsou příznaky doprovázející alergii, ale také covid-19. Primář Centra klinické imunologie v Praze Martin Nouza vysvětluje, jak je od sebe rozeznat.

Lidovky.cz: Ještě pár týdnů a s teplejším počasím přijdou sezonní alergie. Jejich příznaky se ale dost podobají symptomům onemocnění covid-19. Jak je od sebe rozeznat?

Pokud bude mít obdobné obtíže člověk, který již ví o své alergii, bude spíše předpokládat příchod pylové sezóny. Jestliže by se jednalo o nové, dříve neznámé příznaky, bude jistě na zvážení, zda nejde spíše o virovou infekci. Ta je obvykle provázena ještě zvýšenou teplotou a dalšími jakoby chřipkovými projevy. Pokud by stále nebylo jasno o původci respiračních obtíží, je na místě zvážit provedení testu k vyloučení covidu a následně i alergologické vyšetření.

Lidovky.cz: Když se zaměříme na svět, jsou registrovány nové typy alergií?

Alergií na celém světě bohužel přibývá. Životní prostředí na mnoha místech planety je znečištěné a situace se určitě nelepší. A s novými typy potravin a technologií přibývají i nové alergie. Navíc lidstvo produkuje mnoho chemicky upravených potravin a vyrábí jich čím dál víc. Podle prognóz bude v moderním světě za sto let trpět alergiemi každý druhý člověk.

Lidovky.cz: Souvisí to s tím, že si v obchodě za rohem můžeme koupit potraviny z celé planety?

Dostupnost potravin a materiálů z celého světa tradičně přináší i riziko alergizace. Ať je to sója, arašídy, nebo například krevety a další mořské plody. Profesionální alergie mohou ale vzniknout třeba na piliny tropických dřevin.

Lidovky.cz: Byl někde na světě zaznamenán větší výskyt alergií? Jaké podmínky jim naopak nesvědčí?

Myslím, že tam, kde se žije rychlým, moderním stylem, tam jsou alergie přítomny. Konečně, alergická jsou v tomto prostředí i zvířata. Je samozřejmě možné, že existují místa, kde se zachovala panenská příroda, kam člověk ještě nemohl zavést své civilizační výdobytky. Tam je skutečně možné, že existují lidé nealergičtí. Když sníte ovoce ze stromu nebo si uvaříte nijak chemicky ošetřené brambory a zkonzumujete k tomu zvíře, které jste před chvílí chytili a opekli, alergie vám nehrozí, není z čeho.

Lidovky.cz: Na to asi v našich městech nedosáhneme. Nakolik je český národ alergický a na co hlavně?

Asi třetina lidí u nás trpí alergiemi a většina z nich alergiemi na pyly. Mezi nejrizikovější alergeny mezi rostlinami patří kvetoucí traviny, obiloviny, rumištní bylinná vegetace a seno. Trávník alergikům nevadí, pokud není zanedbaný a nerostou v něm kvetoucí traviny, dále pak také například habr, tis nebo ptačí zob. Neměly by vadit jehličnaté stromy a keře. Z kvetoucích rostlin bychom měli volit ty s minimální produkcí pylu, třeba keřovité růže či zahradní pivoňky a hortenzie.

Lidovky.cz: Mohu se už narodit jako alergik?

Takhle by se to nedalo říci. Alergie je geneticky podmíněné onemocnění, které se manifestuje působením vlivů vnějšího prostředí.

Lidovky.cz: Můžeme již u plodu poznat, že budoucí narozené dítě bude alergik?

Myslím, že to možné není. Člověk se rodí a imunitu teprve získává. Nejprve získává ochranné látky z mateřského mléka, ale v prvním půlroce je velmi zranitelný. Až pak začíná vznikat jeho vlastní imunita.

Lidovky.cz: Proč se alergie obtížně léčí a jakou v tom hraje roli takzvaný zdravý kořínek, který někdo má a někdo nemá?

Pokud člověk není nemocný a nemá oslabenou imunitu, jistě zde hraje roli životní styl a výživa už od dětství. Dnes se tento rozdíl už maže, ale dříve bylo patrné, že lidé z venkova, které živila zahrada a domácí zvířata, měli opravdu něco, co bychom mohli nazvat v uvozovkách zdravý kořínek, tedy dokázali například vzdorovat nachlazení, běžným nemocem. Je to důkaz toho, že skutečně velmi záleží na tom, co konzumujeme, a je to úzce s alergiemi spojeno. Pak je také důležitý pohyb, zdravá psychika a dobré životní prostředí.

Lidovky.cz: Jak bude vypadat léčba alergií v budoucnosti?

Medicína činí velké pokroky, máme zde individuální biologickou léčbu, ale vzhledem k počtu alergiků a velké škále typů alergií nás čeká průlom jedině tehdy, když lidé budou sami aktivní a budou se chovat se tak, aby se alergiím vyhnuli nebo je nepokoušeli. Tedy zopakuji: kvalitní strava, pohyb, zdravá psychika a životní prostředí.

Lidovky.cz: Jste na něco alergický? Pokud ano, jak s alergií bojujete?

Ano. Až v pozdní dospělosti se i u mě projevila pylová alergie na jarní pyly. Tedy hlavně na břízu. Prevence je obtížná, ale já ve své praxi hodně věřím na střevní mikrobiotu a péči o její optimální podmínky. Takže volím zakysané mléčné výrobky a hlavně kvašenou zeleninu.