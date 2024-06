Vodou nic nezkazíte. Zapíjení léků je věda, některým škodí čaj i ovocné šťávy, jiným svědčí cola

Léky by se měly zapíjet, aby se mohly dobře vstřebat v našem organismu. Potud se asi shodneme všichni. Různí se ale názory na to, čím, a to nejen u nemocných doma. Ani ve většině našich nemocnic se příliš neřeší, čím nemocní medikamenty spláchnou. Říká to jeden z autorů průzkumu, který se touto problematikou zabýval, a také odborník na lékové interakce Josef Suchopár.

V nemocnicích se často medikamenty zapíjejí čajem a ten není u řady léků k zapití ideální. Ovocné čaje nebo zelený či černý čaj totiž obsahují látky, které brání vstřebávání některých léků. Snížení je mnohdy tak významné, že lék už vlastně přestává působit a podle klinických studií se jej v krvi zdravých dobrovolníků nebo pacientů nedaří zjistit.

Přitom se například jedná o léky na vysoký krevní tlak nebo léky na alergie či o některé z léků používaných při vysoké hladině cholesterolu.

„Vědeckých důkazů je k dispozici dost. Některé studie použily režim s velkým množstvím nápoje, třeba i více než půl litru. Jsou ale k dispozici výsledky studií, které potvrzují, že již jeden šálek čaje může mít klinicky významný vliv,“ upozorňuje doktor Suchopár.