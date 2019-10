Zdánlivé banality vedou k rizikovým pádům, varuje lékařka

Kvalifikovaný pracovník domácí péče by měl umět staršímu člověku poradit, jak si zařídit domácnost, aby byla bezpečnější, říká docentka Iva Holmerová z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Gerontologického centra v Praze.

LN Jaké místo v domácnosti je podle vás pro starší lidi nejnebezpečnější?

S jistou nadsázkou se dá říci, že postel. A nejen proto, že se rozmohly různé reklamy na přípravky pro zlepšení sexuálního života, které mohou být někdy nebezpečné. Také dlouhé polehávání v posteli má svá rizika. Nemluvím ovšem o kratším odpočinku po obědě, který je přirozený a zpravidla se odehrává v křesle nebo na pohovce. Když si ale lehneme do postele, mnohem častěji „hrozí“, že usneme na příliš dlouhou dobu a náš noční spánek bude horší.

LN Co může mít zbytečné lenošení na svědomí?

Člověku začne rychle ubývat svalová hmota, která zajišťuje naši hybnost. Dostatečná zásoba svalů je navíc důležitá i pro dobrou metabolickou rovnováhu. Někdy může dojít až k patologickému úbytku svalové hmoty a síly, takzvané sarkopenii. Tato nemoc se většinou nejprve projeví na svalech horních končetin, senior mívá v takovém případě například problém s otvíráním lahví. Postupně ale onemocnění zasahuje i dýchací svaly, svalstvo trupu a dolních končetin. Získat svalovou hmotu zpátky je mnohokrát obtížnější než ji ztratit.

LN Změnila se v posledních letech nějak charakteristika úrazů českých seniorů?

Dnešní senioři jsou aktivnější, přibylo proto sportovních úrazů i pádů v horách. Poměrně často jsou také účastníky dopravních nehod. Souvisí to mimo jiné i s tím, že u nás máme jen velmi málo cyklostezek, po nichž se člověk může bez obav pohybovat a které ho někam dovedou. V řadě evropských zemí si přitom starší lidé mohou na kole bezpečně dojet z místa bydliště na poštu i do sousední vesnice.

LN Které úrazy starší lidi nejčastěji postihují?

Poměrně často k nám na rehabilitaci přicházejí senioři, kteří i ve velmi vysokém věku na zahrádce šplhají do korun ovocných stromů. Následky pádu přitom mohou být někdy fatální. Měli jsme tu ovšem také pána, který si během vycházky „jen“ odskočil vykonat potřebu. Pěšinka ovšem končila srázem, z kterého spadl, a zůstal viset hlavou ve větvích. Způsobil si tak závažné postižení krční páteře. K velké většině úrazů však dochází v domácnosti a na svědomí je má naprosto banální zakopnutí a upadnutí.

LN Jak upravit domácnost, aby k nim nedocházelo?

Vhodné je odstranit prahy i různé nerovnosti, jako jsou třeba nekvalitně spojené dlaždice na podlaze. Stejně tak jako překážky, o nichž sice víme, ale můžeme na ně snadno zapomenout, když nám třeba zazvoní telefon. Nebezpečné bývají i různé koberečky nebo šňůry, o které se dá snadno zakopnout. Vážné následky může mít ale také uklouznutí na mokrém či jinak nebezpečném povrchu. Pokud se tedy v bytě něco rozlije nebo rozsype, neměli bychom úklid odkládat na později. Zdánlivé banality bývají totiž zdrojem nejnebezpečnějších pádů. A pád, který mladý člověk odnese několika modřinami, může mít u seniora závažné důsledky.

LN Kdy bychom měli s úpravami v bytě začít?

Určitě co nejdříve! Nad tím, jestli v bytě nemají zbytečné překážky, by se měli zamýšlet už padesátníci, a opravdu zvýšenou pozornost je třeba jim pak věnovat po sedmdesátce. Zahrádka je sice pro staršího člověka zdrojem radosti, ale i tady by měl zkontrolovat, zda někde nejsou v cestě zbytečné obrubníky nebo kameny.

LN S kým se můžeme o úpravách v domácnosti poradit?

Nejspíše s ergoterapeutem nebo fyzioterapeutem. Také kvalifikovaný pracovník domácí péče by ale měl být schopen staršímu člověku poradit, jak si zařídit domácnost, aby byla bezpečnější a lépe se mu v ní žilo. Doporučit mu přitom může i vhodné pomůcky.

LN Například jaké?

Jestliže člověk obtížně chodí, je dobré, když si pořídí třetí nohu, ve smyslu hůlky. Existují také různá madla a úchyty, kterých se může v domácnosti přidržet, pokud je už unavený. Pro pohyb venku jsou ideální hole na nordic walking, při větších poruchách chůze pak chodítko. Někteří lidé se s ním však bohužel stále stydí chodit. Západ jsme totiž sice po sametové revoluci celkem rychle dohonili ekonomicky, ale co se týče přijímání trochu jiných lidí, pořád na tom nejsme nejlépe.

LN Co ještě může starší člověk udělat pro to, aby se vyhnul zbytečným úrazům?

Klíčový význam má komplexní intervence. Nejde tedy jen o úpravy v domácnosti, ale i o to, aby měl starší člověk kompenzované smysly, dobře viděl a slyšel. A bral správné léky, které zbytečně netlumí jeho pozornost. Velmi důležitý je také pravidelný pohyb a dobrá kondice, které jsou předpokladem zdravého života.