Solení a obezita? Překvapivě ano, na slané vzniká návyk stejně jako na sladké a začíná to už v dětství

Děti, a to i ty malé, často konzumuji jídla dospělých, a pokud rodiče solí přes míru, dítě si na slanou chuť brzy zvykne. A bude ji požadovat také, protože mu jídlo jinak nebude chutnat. Co to má za následek?

„Nadměrný příjem soli u dětí může vést k různým zdravotním problémům a dlouhodobým komplikacím. Mezi hlavní rizika patří zvýšení krevního tlaku a rozvoj hypertenze u dětí. Zvyšuje se riziko vzniku obezity a ledvinových onemocnění. Nadměrný příjem soli v dětství může zvýšit riziko vzniku srdečních onemocnění v dospělosti,“ varuje profesor Jan Václavík z FN Ostrava.

Ačkoli si mnozí nadváhu u dětí spojují především s nadměrným příjmem cukru, úzce s ní souvisí i solení.