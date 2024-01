Rodiče tlustých dětí mívají sami kila navíc a nevidí to jako problém, říká odbornice, jež pořádá kurzy hubnutí

Lidovky.cz: S příchodem nového roku se spousta lidí rozhodne, že začne s hubnutím, a nasadí nejrůznější diety. Mnohým z nich to ale dlouho nevydrží. Co dělají špatně?

Na lidi, kteří se snaží zhubnout, silně působí příběhy například influencerů, jak jim nějaká dieta pomohla při hubnutí, a to nejlépe za pár dní. Bohužel realita je krutá a zhubnutá kila se často vrátí rychleji, než si stačili zvyknout na menší číslo na váze.

Tou chybou je víra v to, že existuje nějaká univerzální dieta, která bude fungovat. Začnou tedy razantně hubnout a zcela změní své dosavadní návyky.

Cesta k úspěšnému a trvalému zhubnutí ale vyžaduje pomalé a trvalé změny v životním stylu. Každý si musí najít vlastní a jedinečný způsob, který mu bude vyhovovat a dlouhodobě u něj vydrží.

Bohužel to nezní tak fantasticky jako rychle, hned a bezbolestně, ale takto to funguje a jen tak si můžete zhubnutá kila i udržet.

Lidovky.cz: Proč je důležitá pomoc odborníka?