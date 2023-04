Hříchy odhalí indikátor plaku. Pomůže se správnou zubní hygienou

Při léčbě rovnátky hraje přitom zubní hygiena klíčovou roli. „S jakýmkoliv aparátem v ústech bývá čištění zubů přece jenom o něco obtížnější,“ uvádí ortodontista Jiří Petr z kliniky PetrOrtho v Praze. „Pokud by zmíněnou techniku pacient nezvládl a v dásni došlo k zánětu, zuby by se nejen hůř rovnaly, ale někdy by mohlo dojít i k jejich poškození.“ Jestliže tedy při vstupním vyšetření odhalí, že je pacient s čištěním zubů tak trochu na štíru, doporučí mu nejprve návštěvu dentální hygienistky.