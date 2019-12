Žvýkačky bez cukru pomáhají po jídle, říká odbornice

Zubní pastu k dobrému vyčištění zubů nepotřebujeme a některé pasty nám mohou zuby spíš poškodit, říká dentální hygienistka Markéta Marušanová, lektorka kurzů Swiss Dental Academy.

LN: Každý si snad čistí zuby, ale ne každý to dělá dobře. Jaké jsou nejčastější chyby?

Nejčastější chybou je špatná technika čištění zubů. Většina lidí si čistí zuby krouživým nebo horizontálním způsobem, oba tyto způsoby nevyčistí dostatečně všechny plošky zubů. Další nejčastější chybou je vynechání mezizubních prostorů, které tvoří přibližně třetinu celkové plochy zubů. Do těch se používají speciální mezizubní kartáčky nebo dentální nit, mezizubní prostor totiž nevyčistí žádný klasický kartáček na zuby. Mezi nejčastější chyby také patří použití ústní vody místo čištění zubů. Povlak, který se na zubech vytváří, lze totiž odstranit pouze mechanicky, nejde opláchnout. Ústní vody tak mohou pouze tlumit projevy onemocnění, ale na odstranění povlaku nemají vliv.

LN: Jak často, jak dlouho a jak intenzivně bychom si tedy měli čistit zuby? A záleží na tom, je-li kartáček standardní, nebo elektrický?

Zuby je potřeba čistit minimálně dvakrát denně, ráno a večer, přičemž večerní čištění je důležitější. Na čase tolik nezáleží, doporučovaná doba dvou minut je přibližný čas, který potřebujeme k důkladnému vyčištění obou čelistí. Bez správné techniky čištění zubů ale nebude stačit ani deset minut. Standardní kartáček na zuby by měl mít rovně střižená vlákna, měkká, s počtem minimálně 1500 vláken. U elektrických kartáčků rozlišujeme dva druhy, rotační a sonické. Sonické kartáčky napodobují manuální čištění zubů, jsou velmi efektivní a bezpečné, oproti tomu rotační kartáčky mohou způsobit poškození zubů a dásní a nejsou tolik efektivní.

LN: Jak bychom měli zohlednit stav dásní?

K jeho posouzení je vždycky nejlepší navštívit ordinaci dentální hygienistky a poradit se, jak o svou ústní dutinu pečovat nejlépe.

LN: Můžeme si špatným čištěním zubů také ublížit?

Ano. Nevhodnou technikou čištění zubů, tvrdým zubním kartáčkem nebo příliš abrazivní zubní pastou si můžete způsobit nenávratné poškození zubní skloviny.

LN: Potřebujeme nutně zubní pastu?

Zubní pasta slouží pouze jako doplněk, zuby je možné perfektně vyčistit i bez ní. Některé zubní pasty mohou naopak svým složením zubům uškodit. U dětí je potřeba používat zubní pasty s nižším obsahem fluoridů, protože jejich nadměrné množství může způsobit fluorózu stálých zubů, což je nenávratné poškození. U dětí do tří let doporučuji čistit zuby bez pasty nebo zubní pastou bez fluoridů.

LN: Co bělící zubní pasty? Fungují?

Nefungují. Bělicí zubní pasty obsahují látky, které odstraňují ze zubů pouze povrchové zabarvení, jaké způsobují některé potraviny a nápoje (káva, červené víno, cigarety, čaj). Barvu zubů je možné změnit pouze působením peroxidu vodíku nebo karbamidperoxidu, což jsou látky, které se mohou používat pouze v ordinaci zubního lékaře nebo dentální hygienistky.

LN: V dětství jsem často slyšel – sněz jablko a ani si zuby čistit nemusíš. Co je na tom pravdy?

Jablko čištění zubů v žádném případě nenahradí. Je pravda, že při kousnutí do jablka se část zubního povlaku setře, takže jako nouzové řešení ve výjimečných případech je to lepší než nic. Jablko ale obsahuje přírodní cukry a kyseliny, které mohou poškodit zubní sklovinu, takže je potřeba po konzumaci vypláchnout ústa vodou.

LN: Co žvýkačky, jsou nezdravé?

Nezdravé jsou pouze ty, které obsahují cukr. Žvýkačky bez cukru jsou naopak dobrým pomocníkem, protože žvýkáním se zvyšuje tvorba slin, a dutina ústní se tak neutralizuje. Doba žvýkání by ale neměla přesáhnout pět minut, protože dlouhodobým žvýkáním se přetěžují čelistní klouby.

LN: Doporučujete nějaký návyk po jídle?

Po jídle klesá pH v dutině ústní, a vytváří se tak optimální podmínky pro bakterie způsobující zubní kaz. Ideální tedy je si po každém hlavním jídle vyčistit zuby. Pokud to nejde, pro neutralizaci kyselin můžeme využít již zmiňované žvýkačky bez cukru nebo se napít sklenice čisté vody.

LN: Jak naučit děti, aby si zuby čistily správně?

Nejlépe tím, že si my dospělí osvojíme správné návyky a naučíme se perfektně čistit zuby. Být dobrým příkladem je totiž pro děti to nejlepší. Další možností je zviditelnění povlaku. K tomu se používají speciální barviva, která je možné použít i doma. V posledních letech se tento postup čím dal častěji používá i v ordinacích dentálních hygienistek, obarví se totiž všechna místa, která nejsou dobré vyčištěna. Zuby se pak opískují velmi jemným práškem a díky tomu mohou na dentální hygienu přijít i děti od tří let, protože je to velmi účinné a bezbolestné ošetření. Rodiče i děti si pak mohou zuby obarvit i doma a sledovat, jestli už si čistí zuby správně.