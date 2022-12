Vánoční hrátky v nemocnicích. Zdravotní klaun nepatří jen k dětem, ulevit může i humor, říká Jan Kyncl

Při rozhovoru jsem se setkala s hudebníkem Janem Kynclem, mnozí jej ale znají pouze coby váženého lékaře MUDr. Radka Suchara, CSc. Jan Kyncl totiž již třináct let působí jako zdravotní klaun a v bílém plášti s červenou bambulkou na nose dělá společnost dětským i letitým pacientům v nemocnicích nebo domácí péči, a to i o Vánocích. Jestli si ale někdo myslí, že se při jeho návštěvě od lůžek ozývá jen bujarý smích, je na omylu. S Janem jsme si společně i poplakali.

Ve své klaunské roli je svědkem těžkých osudů, kdy pomocí muzikoterapie komunikuje i se smrtelně nemocnými dětmi nebo pacienty v kómatu. Jeho úkolem proto není jen rozesmát, ale snažit se uvolnit nebo přijmout situaci a pomoci stmelit zdravotnický personál i celou rodinu.

Lidovky.cz: Je i v nemocnicích cítit vánoční atmosféra?

Určitě. O Vánocích je v nemocnicích rušno. Je to období, kdy se akcentují pocity lásky a sounáležitosti – a s programem přichází mnoho charitativních organizací. My v rolích klaunů se snažíme působit celý rok. Samozřejmě ale máme i speciální vánoční klauniády, kdy se třeba převlečeme za stromeček nebo v nemocnicích přespáváme a pacienty navštívíme v noci. Zakladatel zdravotních klaunů Gary Edwards vymyslel i projekt Vánoční zázrak, kdy na oddělení přivedl smyčcový kvartet s baletkou. Pro pacienty to bylo velké překvapení a udělalo to velké kouzlo.

Lidovky.cz: Stává se z klauna takový Santa, který plní přání?

To ne, stále jsme v rolích lékařů. Já jako Radek Suchar třeba nemám Vánoce vůbec rád. Téma Vánoc nemusí být plné sentimentu, kdy si společně zazpíváme koledu. Jde o humor – a ten může vzejít právě z takového prudiče, jako je Radek. Přijdu třeba s kolegyní, která Vánoce naopak miluje, a ze střetu těchto kontrastů vznikne gag.