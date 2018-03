REPORTÁŽ: ‚My hlasujeme za Putina‘, Krym poprvé v historii volí ruského prezidenta

SIMFEROPOL/PRAHA V ulicích krymské metropole Simferopolu vlají ruské vlajky, na hlavním náměstí před sochou Lenina se vše připravuje na večerní koncert, zatím tam hraje hudba a své umění předvádějí dětští zápasníci. Krym poprvé v historii volí ruského prezidenta.

Jen zesílené policejní hlídky na pěší zóně davaji znát, že úplně idylické ale zase vše není. Vyhrává dechovkova kapela, u ní se sjíždějí mistni motorkari. „Chvilku ještě počkáme a pak pojedeme hlasovat společně,“ říká mi jejich vůdce s přezdívkou Chopper. „Koho budu volit? No to asi stejně víte...“ dodává. „My hlasujeme za Putina,“ říká Anatolij, důchodce, který přišel do centra i s manželkou.



„Víte, díky němu můžeme normálně žít,“ dodává. Jiná atmosféra je ale ve na předměstí, především na z části krymskotatarskem sídlišti Ak-Mečeť. Vše běží normálním tempem, žádné prapory ani oslavné akce, nikdo se ani nechce o volbách nijak moc bavit - zda se, že je berou jako vynucenou realitu.