Revoluční ruská raketa na jaderný pohon neprošla testy, čtyřikrát se zřítila, tvrdí Američané

NEW YORK Nová ruská křídlatá raketa na jaderný pohon, která má podle dřívějších prohlášení Kremlu prakticky neomezený dosah, neprošla testy a doletěla do vzdálenosti nanejvýš 35 kilometrů. Napsal to v pondělí web americké televize NBC s odvoláním na informace zpravodajských služeb USA.

Prezident Vladimir Putin v březnovém poselství poslancům ruského parlamentu prezentoval široký rejstřík nových strategických zbraní, které podle něj žádná jiná armáda na světě nemá. Oznámil, že koncem loňského roku ruská armáda úspěšně vyzkoušela nový typ balistické rakety na jaderný pohon. Raketa má neomezený dolet a její letová dráha je nepředvídatelná. „Nikdo ve světě takové rakety nemá,“ zdůraznil prezident.



Podle NBC byla nová zbraň testována čtyřikrát v období mezi loňským listopadem a letošním únorem. Při každém z pokusů se zřítila a dokázala proletět maximálně 35 kilometrů. O riziku zamoření při pádu rakety s jaderným motorem se informace zpravodajských služeb nezmiňuje, uvádí televize.

Revoluční zbraň Rusové vyvíjejí od roku 2000, sdělili americké televizi experti. Při startu používá klasický spalovací motor, který za letu přepíná na jaderný pohon. Tato operace se údajně při testech nezdařila, motor na jaderný pohon selhal a raketa se zřítila. Zkoušky byly údajně provedeny na přímý pokyn z Kremlu navzdory varování odborníků, že systémy ještě nejsou k testům připraveny.

Další zkoušku ruská armáda provede letos v létě a zbraň má být zařazena do výzbroje do roku 2020, uvedla NBC.