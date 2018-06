‚Facka svobodnému tisku.‘ Řidič dodávky najel do budovy nizozemského De Telegraafu

AMSTERODAM Řidič dodávky v pondělí brzy ráno v Amsterodamu najel do vstupu do redakce největšího nizozemského deníku De Telegraaf. Policie se domnívá, že to byl záměrný čin, uvedla agentura DPA. Nizozemský premiér Mark Rutte incident označil za facku svobodnému tisku. Nikdo nebyl zraněn.

„Útok na De Telegraaf je fackou do tváře svobodného tisku a nizozemské demokracie,“ napsal Rutte na twitteru. Dodal, že čin provází řada nejasností, ujistil ale o ostražitosti bezpečnostních sil a odhodlání policie dopadnout strůjce.



Incident se stal zhruba ve čtyři hodiny ráno. Dodávka se po nárazu vzňala. Po řidiči, který z místa uprchl, policie pátrá. Podle informací agentury AP měl řidič komplice, se kterým odjel v druhém voze.

Agentura Reuters poznamenala, že ve stejné oblasti Amsterodamu před týdnem jeden útočník vypálil z raketometu na budovu, ve které sídlí několik magazínů. Protitanková střela nikoho nezranila. Muže policie zadržela.