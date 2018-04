Řidič dodávky zabil v Torontu deset lidí. Zabij mě, křičel na policistu při zatýkání

TORONTO Při pondělních nájezdech dodávky do chodců v Torontu zemřelo nejméně deset lidí a dalších 15 bylo zraněno. Informoval o tom šéf místní policie, podle něhož z výpovědí svědků jasně plyne, že šlo o úmyslný čin. Řidičem byl pětadvacetiletý Alek Minassian, jehož motiv policie zatím nezná. Podezřelý muž podle policistů není spojen se žádnou teroristickou organizací.

Krveprolití začalo krátce před 13:30 místního času (před 19:30 SELČ) na rušné obchodní ulici v severní torontské části North York, kdy byly na chodnících za slunečného odpoledne desítky lidí. Bílá dodávka podle svědků srazila chodce na přechodu, vyjela na chodník a na úseku dlouhém více než kilometr metrů porážela lidi.



„Moje kamarádka byla pryč. Nemohla jsem ji najít. Všude kolem byla těla,“ popsala deníku Globe and Mail zaměstnankyně IT firmy Michele Kelmanová, která těsně unikla smrti při cestě z oběda. Kolegyně, která šla vedle ní, jí během okamžiku zmizela z očí, když ji dodávka odhodila vysoko do vzduchu podobně jako další oběti.

Svědci se shodují, že vůz jel rychlostí mezi 50 až 70 kilometry v hodině a do lidí najížděl úmyslně. Policisté zanedlouho dodávku patřící místní autopůjčovně zastavili a muže zadrželi.

Podle videa ze zatýkání zveřejněného kanadskými médii je patrné, že muž nejprve na zasahujícího policistu mířil pistolí a křičel „Zabij mě“, zatímco strážce zákona mu vytrvale opakoval, aby si lehl na zem. Řidič nakonec pistoli zahodil a vzdal se.



Útočil vysokoškolský student

Šéf torontské policie Mark Saunders médím řekl, že policie zadržela Minassiana, který dosud neměl žádné problémy se zákonem a policie jej nevedla na seznamu nebezpečných osob. Podle zdrojů televize CBC jde o vysokoškolského studenta žijícího na severním torontském předměstí Richmond Hill. Policie uvedla, že není spojen se žádnou teroristickou organizací.



Lidé zapalují svíčky na památku obětem. Farzad Salehi se svou ženou Mehrsou Marjani, která byla svědkem útoku.

Podle Saunderse zatím není jasné, z jakého popudu řidič zabíjel. Agentura Reuters s odvoláním na bezpečnosntní zdroj napsala, že vyšetřovatelé vidí jako pravděpodobný motiv terorismus, policisté to však oficiálně nepotvrdili.

Podle lidí, kteří Minassiana znají či znali, se nikdy neprojevoval násilně a byl spíše tichý a nenápadný. Na torontské střední škole podle spolužačky Shereen Chamiové navštěvoval lekce pro žáky s výukovým handicapem. „Nebyl společenský, ale pokud si vzpomínám, byl absolutně neškodný,“ řekla podle Reuters Chamiová.