Drahoš je zednář, šíří se mezi katolíky. Je to lež, tvrdí plzeňský biskup

PRAHA Sotva byly sečteny výsledky prvního dějství prezidentských voleb a už se začaly objevovat nepodložené informace, které by mohly ovlivnit kolo druhé. Mezi představiteli katolické církve se například rozšířila zpráva, že Jiří Drahoš je členem svobodných zednářů, organizace, s níž mají katolíci dlouhodobě nepřátelské vztahy. Akademik tvrzení označil za hloupost.

Už v průběhu předvolební kampaně musel vyzyvatel Miloše Zemana čelit podezřením, že za komunistického režimu spolupracoval s StB.

„Podpásovky už přišly, už jsem se o sobě dozvěděl, že jsem agent StB, že mě StB zmáčkla kvůli pedofilii,“ řekl po volbách Jiří Drahoš. Již dříve kvůli tomu zveřejnil své negativní lustrační osvědčení.

Poté, co se stal jedním z dvojice z níž vzejde český prezident pro nadcházejících pět let, se nejen na internetu vyrojily další nepodložené informace.

Mezi katolíky se například šíří zpráva, že bývalý ředitel Akademie věd patří ke svobodným zednářům, tedy členům tajemného hnutí, jež dle vlastního vyjádření usiluje o mravní zdokonalení člověka a lidstva. O rozšiřování sdělení mezi věřícími na svém Twitteru informoval nejvýše postavený muž plzeňské diecéze Tomáš Holub, jenž se proti tvrzení zároveň ohradil.

„Jsem hluboce přesvědčen, že se jedná o zcela lživou a ničím nepodloženou diskreditaci,“ okomentoval biskup. „Prosím, sdělte můj postoj všem, kteří tuto lež berou vážně,“ vyzval uživatele sociální sítě posléze.



Jakým způsobem informace v katolických kruzích obíhá a zdali vrchní představitelé této církve podniknou určité kroky k jejímu popření, není jisté. Biskup Tomáš Holub na rozšiřující dotazy serveru Lidovky.cz odmítl reagovat.



„V jeho tweetu je obsaženo vše, co chtěl říci, nechce k tomu nic dalšího dodávat,“ sdělila redakci tisková manažerka diecéze Zuzana Lášková.

Jiří Drahoš spojitost se zednáři či jinou organizací, která by usilovala o ovládnutí světa, vyloučil. „To je naprostá hloupost,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

Drahoš jako Schwarzenberg

Podle církevního historika Tomáše Petráčka se jedná o zbabělý podpásový

útok, neboť členství v zednářských lóžích (organizační složky, pozn. red.) je tajné. Nedá se tak dokázat, potvrdit, nebo vyvrátit. V určitém katolickém prostředí ale podle něj může hodně rezonovat. Katolík, který to ale bez důkazů tvrdí, se dopouští hříchu pomluvy.

Zpráva tohoto typu se přitom mezi katolickými kněžími šířila již před první přímou volbou hlavy státu před pěti lety. Tehdy byl za zednáře označen prezidentský kandidát a příslušník římskokatolické církve Karel Schwarzenberg.

Zednáři Beneš nebo Mucha

Co si vůbec pod pojmem svobodný zednář představit? Předně jde o utajené uskupení lidí, kteří mají určitou představu o ovlivňování společnosti.

„Zednáři jsou členové elitní diskrétní společnosti, která je založena na osvícenské víře v pokrok a která v sobě skloubí určitý zážitek, poznání, dobrodružství a charitativní práci,“ přiblížila Jana Čechurová z Ústavu českých dějin na Filozofické fakultě UK, která o fungování českých svobodných zednářů v minulém století napsala knihu.

„V tomhle dává spolek svým členům několika vrstevnatou možnost uspokojení a pocitu z pozitivní činnosti včetně přidané hodnoty bratrství,“ doplnila Čechurová.



Zlatým věkem svobodného zednářství u nás bylo období první republiky. Po jejím vzniku došlo rychle k založení několika českých lóží, jejichž členy byli například také významní politici jako Edvard Beneš, Jan Masaryk a Alois Rašín, výtvarník Alfons Mucha či spisovatel Viktor Dyk. O jejich přináležitosti k organizaci se veřejnost dozvěděla zpětně, když se lóže pochlubily, které vážené osobnosti sdružovaly.

Původ zednářství se datuje v 18. století, odkud pramení také prvotní nepřátelství mezi bratrstvem a římskokatolickou církví.



„Řada představitelů radikálního protináboženského osvícenství, kteří dělali proticírkevní opatření jako třeba rušení klášterů, byli zednáři. Sice se inspirovali některými křesťanskými myšlenkami, ale proti církvi se vymezovali nepřátelsky. Vadilo i to, že je to tajný spolek a náboženský synkretismus,“ popsal historik Tomáš Petráček, proč katolíci vnímali členy tohoto spolku jako nepřátelskou skupinu.

Religionista: volbu to neovlivní

Právě katolická církev se pak podle Čechurové z Ústavu Českých dějin nejvíce zasloužila o negativní obraz zednářů.

„Asi ta největší vina, která se jim dává, je spolupřičinění se o Velkou francouzskou revoluci, která nastartovala modernizační společenský pokrok a zároveň otevřela cestu k ideovému vyprázdnění a odklonu od víry u řady lidí. A za to jsou zednáři činění odpovědnými,“ uvedla historička.

Podle Zdeňka Vojtíška, vedoucího Katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě UK, ale napjaté vztahy mezi svobodnými zednáři a římskokatolickou církví ve 20. století pominuly. Přetrvaly pouze u okrajových katolických kruhů, které používají zednáře ve svých konspiračních teoriích, stejně jako například ilumináty.

I z toho důvodu se Vojtíšek domnívá, že slova o „Drahošovi-zednářovi“ by druhé kolo prezidentských voleb nemělo nijak ovlivnit.

„Nepřátelství se svobodnými zednáři podléhají katolíci, kteří patrně stejně již v prvním kole dali hlas prezidentu Zemanovi,“ řekl serveru Lidovky.cz s tím, že zmiňované tvrzení pouze utvrdí ty, kteří jsou přesvědčeni, že Miloš Zeman je jediná záchrana pro křesťanství a konzervativní hodnoty.



Drahoš a Římský klub

V poslední dnech se mezi Drahošovými odpůrci rozšířila také nepodložená zpráva, že někdejší šéf akademického ústavu byl členem České asociace Římského klubu. Ta podle konspiračních teoretiků může za mezinárodní spiknutí a je součástí plánu na Nový světový řád. Ten má ovlivňovat dějinami a světovou politikou ve prospěch jeho členů.

Římský klub je přitom think tank založený v roce 1968, jehož cílem je spojovat osobnosti z vědeckého sektoru a průmyslu. Mimochodem prognostikem pražské pobočky klubu byl po jejím ustavení v roce 1991 Drahošův současný oponent v boji o Hrad, Miloš Zeman. Zastával post prognostika, přičemž o vznik české větve klubu se velmi angažoval.



„Byl a je to od samého počátku čistě diskusní kroužek, kde se debatuje o různých otázkách doby. Vím to z přímé zkušenosti,“ řekl Drahoš s tím, že jistou dobu České asociaci i předsedal. Od roku 2010 se však činností spojených s think tankem neúčastní.