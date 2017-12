Ringo Starr se po sedmi letech vrátí pražského Kongresového centra

Bývalý bubeník a občasný zpěvák skupiny Beatles Ringo Starr absolvuje příští rok evropské turné. Se svou kapelou All Starr Band představí 19. června v pražském Kongresovém centru nejen své klasické hity, ale také nový materiál z aktuálního alba Give More Love.

Starrovo turné bude mít celkem 21 zastávek. Začne v Paříži a skončí v Římě. All Star Band se na něm představí v odlišné sestavě než minule. Zahraje v něm Colin Hay (Men At Work), Graham Gouldman (10cc), Steve Lukather (Toto), Gregg Rolie (Santana, Journey), Warren Ham (Kansas, Olivia Newton - John) a Gregg Bissonette (David Lee Roth, Joe Satriani, Bee Gees).

Kromě písniček z Give More Love slibuje Ringo Starr také beatlovské hity Yellow Submarine, I Wanna Be Your Man či With A Little Help From My Friends. Protože dává ve svém programu prostor i svým spoluhráčům, lze očekávat, že v Praze zazní také například I’m Not in Love od 10'cc, Rosanna od Toto anebo Down Under z repertoáru Men At Work.

Předprodej bude zahájen v pondělí 18. 12. 2017 ve 12 hodin v sítích Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream, Ticketlive. Vstupenky budou stát od 1 590 do 4 590 korun. K dispozici budou také speciální VIP balíčky obsahující exkluzivní místa k sezení reklamní předměty turné (k zakoupení pouze v síti Ticketportal).