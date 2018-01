Robert Plant se vrátí do Česka. Tentokrát zazpívá v Pardubicích

Se svou kapelou The Sensational Space Shifters zazpívá rockový veterán Robert Plant už počtvrté v České republice. Praze se opět vyhne. Jeho koncert je naplánován na 31. července do pardubické Tipsport Areny.

Svoji současnou dvojgenerační kapelu The Sensational Space Shifters Plant poprvé představil v roce 2014, kdy byl jednou z hlavních hvězd festivalu Colours of Ostrava. Pak s ní v roce 2015 navštívil Brno a o rok později nadchl plzeňský amfiteátr Lochotín. Předtím už několikrát v Česku koncertoval s jinými formacemi, debutoval zde v roce 1993 a při památném spojení s Jimmym Pagem v Praze dvakrát dvojice vystoupila v roce 1998. „Velmi rád se do České republiky vracím, hraje se mi tu skvěle,“ řekl Plant LN před zatím posledním, plzeňským koncertem.

Skupinu The Sensational Space Shifters tvoří hudebníci, jejichž minulost je spojena s britským trip hopem (klávesista John Baggott, basista Billy Fuller), psychedelií (kytarista Liam Skin Tyson) a world music, jazze a blues (kytarista Justin Adams, bubeník Dave Smith). Z těchto složek se také skládá současná hudba, kterou s kapelou Robert Plant provozuje.

„Plantovi a jeho druhům se podařilo nevídané – skutečně vytvořit vlastní nezaměnitelný styl, který sestává z tak odlehlých vlivů, jako je anglický folk, africká a arabská world music, psychedelický rock (působící skutečně hodně „lysergově“), blues a některé trendy elektronické hudby,“ napsaly LN v recenzi zatím jejich posledního, loňského alba Carry Fire. Z něj - kromě tradiční části repertoáru, již tvoří „překopané“ písně Led Zeppelin a bluesové standardy - patrně Robert Plant zazpívá i v Pardubicích.