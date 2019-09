Americký hudebník Bruce Springsteen, kterému se přezdívá Šéf (The Boss), čeří rockové vody již 70 let. Autor známých hitů jako Born in the U.S.A. a Streets of Philadelphia za svou bohatou kariéru získal i Oscara. Vyzkoušejte si se serverem Lidovky.cz, kolik toho o něm víte.