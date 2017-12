Rocker nakopl fotografku do hlavy. Musím se nad sebou zamyslet, omlouval se

LOS ANGELES Josh Homme, frontman rockové kapely Queens of the Stone Age, nakopl na koncertě v Los Angeles do hlavy fotografku, která se zhroutila na zem. Homme se na Twitteru veřejně omluvil. Na stejném koncertu se ale také řízl schválně do obočí a řval na publikum, že jsou to retardi.

Na videu z nedělního koncertu kapely je jasně vidět, jak si Josh Homme koncert užívá. Přiblíží se k přihlížející fotografce Chelsea Laurenové. Rozmáchlým pohybem nohy kope do jejího fotoaparátu, který Laurenovou udeří do hlavy, a ona viditelně padá. „Udělal to schválně. Koukal na mě a pak mě tvrdě nakopl,“ sdělila Laurenová webu Variety. Fotografka šla po koncertě na prohlídku do nemocnice a hodlá na Hommeho podat žalobu.



„Naprosto mě pohltil koncert. Je mi to moc líto, nechtěl jsem nikomu ublížit. Choval jsem se jako ču*ák,“ napsal Homme na sociální síti Twitter. O něco později k psané omluvě přidal i video adresované přímo Laurenové. „Zklamal jsem svou rodinu i přátele. Neexistuje žádná omluva pro to, co jsem udělal. Doufám, že jsi v pořádku. Já se nad sebou teď musím zamyslet,“ říká do kamery a neskrývá slzy.



Nebyl to ale jediný podivný kousek Joshe Hommeho na koncertě v Los Angeles. V jednu chvíli se schválně řízl do obočí. Celý koncert navíc na publikum křičel, že jsou retardi. Je možné, že byl pod vlivem omamných látek.