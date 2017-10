Rodiče souhlasili, aby v klipu hrály i jejich děti, hájí se Blok proti islamizaci

PRAHA Předvolební spot, kvůli němuž čelí politické hnutí Blok proti islamizaci trestnímu stíhání od České televize, měl být dle vyjádření jeho členů ještě ostřejší. Původně chtěli zástupci uskupení ukázat „průběh rituální halal porážky, kamenování, nebo bičování žen“,které jsou podle nich každodenní součástí života v muslimských zemích. Nakonec ale zvolili údajně „velmi střízlivý scénář“.

Ve videu se skupina lidí převlečených za muslimy hromadně rozeběhne směrem ke seniorce opírající se o chodítko a podkopne jí nohy. Ona pak leží na zemi, zatímco lidé zahalení v šátcích utíkají k ceduli s nápisem „výdej sociálních dávek“. Tak vypadá předvolební spot Blok proti islamizaci, kvůli nemůžu podala ČT trestní oznámení.

Peníze dětem, nebo muslimům, zaznělo

Komentář hnutí, jehož asi nejvýraznější členkou je bývalá poslankyně za ČSSD Jana Volfová, říká: „Dvacátého a jednadvacatého října si budete moci vybrat, zda dát peníze našim dětem a seniorům, nebo muslimům a Afričanům“.

Česká televize volební spot musela odvysílat, ukládá jí to totiž zákon, následně ale podala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

Hnutí ale nechce krok veřejnoprávního média prozatím komentovat. „Česká televize podala trestní oznámení na naši stranu, Blok proti islamizaci – Obrana domova. Obsah trestního oznámení nám není znám, nemůžeme se tedy k němu nijak vyjádřit,“ sdělil mluvčí hnutí David Štěpán.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Chtěl se však vyjádřit k obsahu krátkého videospotu. „Zvažovali jsme, co je možno vtěsnat do 30 sekund. Padaly návrhy, abychom ukázali průběh rituální halal porážky, kamenování, nebo bičování žen, které jsou každodenní součástí života v muslimských zemích,“ napsal serveru Lidovky.cz, jenž o trestním oznámení informoval jako první.

„Padaly také návrhy, abychom připomněli nějakým krátkým záběrem řádění dodávek na pěších zónách evropských měst, případně důsledky multikulturního obohacení účastníků koncertu v klubu Bataclan. Nakonec jsme ale zvolili velmi střízlivý scénář, ve kterém pouze upozorňujeme na to, že náš sociální systém není v žádném případě schopen postarat se o desetitisíce ekonomických migrantů, k jejichž přijetí nás nutí nikým nevolená Evropská komise,“ vysvětlil motivaci natočit klip, který Česká televize považuje za hranou. Ostatně proto žádala hnutí, aby dodalo jiný materiál k odvysílání.

Ve spotu hrály i děti

Předvolební klip je navíc kopií švédské předlohy. Hnutí se prý jen inspirovalo. „Inspiroval nás i proto, že mají podstatně větší zkušenosti s migranty než my a vědí, kam neuvážená migrace vede,“ obhajovala krok hnutí Volfová.



Vzápětí vysvětlovala ještě jednu spornou záležitost. V klipu totiž hrály vedle dospělých i děti. Podle Volfové ovšem není jejich zapojení do natáčení problematické. „Pokud se jedná o děti účinkující ve spotu, byli přítomni jejich rodiče a s účastí dětí souhlasili, protože mají stejný názor na rozdělování sociálních dávek jako my. I oni jsou přesvědčeni, že stát se má prioritně postarat o své občany,“ líčila.

Podle pražského advokáta Martina Janouška vystupujícím žádný postih nehrozí. Další advokát specializující se na trestní právo, Christian Choděra, ale nevidí situaci tak jednoznačně. „Lze si představit, že za splnění určitých okolností by vystupující mohli být trestně odpovědní, nicméně k tomu je třeba podotknout, že by vystupující museli naplnit subjektivní stránku trestného činu či trestných činů, která v daném případě vyžaduje úmysl, tedy úmyslné jednání pachatelů,“ sdělil serveru Lidovky.cz.

To znamená, že by lidé svým účinkování v daném spotu chtěli vědomě hanobit určitý národ či etnikum, případně úmyslně podněcovat k nenávisti vůči skupině osob. „To bylo značně problematické. Vystupující by dále museli znát celkové vyznění spotu, respektive by museli mít ucelenou představu o tom, jak daný spot bude nakonec prezentován,“ řekl dále.

Herci by tady museli znát celý obsah videa. „V případě, že tyto podmínky budou splněny, lze reálně uvažovat o tom, že by byli vystupující trestně odpovědní. Obecně ale nelze automaticky vinit vystupující z účinkování ve spotu, neboť jak jsem uvedl, tak nemuseli znát konkrétní okolnosti vytváření tohoto spotu, jeho délku, vyznění a jeho celkovou prezentaci, kdy se například mohlo jednat o scénu vytrženou z kontextu nebo vyznívající jinak, než si vystupující představovali,“ doplnil Choděra.

Podle advokáta by mohlo být potom přitěžující okolnosti, že v klipu vystupují děti. „Mohlo by se jednat o přitěžující okolnost pachatelům trestného činu, která by mohla přispět k vyššímu trestu. Nicméně toto spojení by přicházelo v úvahu spíše pro autory díla, kteří děti do rolí obsadili a nikoliv se samotnými vystupujícími,“ vysvětlil na závěr.