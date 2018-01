ROK 2018: Filmovým novinkám bude přáno. Na plátna se vrátí Spielberg i Švankmajer

PRAHA Do kin budou v roce 2018 lákat pokračování úspěšných ság i novinky oblíbených režisérů

Jednou ze zajímavých odpovědí roku 2018 bude ta na otázku, zda po zostra nastartované kampani MeToo zůstane v Hollywoodu a potažmo v celém světovém showbyznysu ještě nějaký muž.V každém případě z jednoho z prvních očekávaných filmů příštího roku jeden zmizel: snímek filmařského veterána Ridleyho Scotta Všechny prachy světa se v lednu divákům představí bez Kevina Spaceyho v jedné z dost důležitých rolí. Už hotové záběry místo něj znovu natočil Christopher Plummer.

Ridley Scott není jediný klasik, který v novém roce představí své nové dílo. Režisér Steven Spielberg nabídne hned dva tituly se slušným diváckým potenciálem. Nejprve to bude únorová česká premiéra filmu Akta Pentagon: Skrytá válka. Historický thriller s Tomem Hanksem a Meryl Streepovou líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu.

V březnu pak přijde na řadu očekávaná Spielbergova dystopie Ready Player One: Hra začíná natočená podle bestselleru Ernesta Clinea. Příběh se odehrává v roce 2044, ale lecčíms připomíná už současnost: lidská populace se z nevábného životního prostředí přesouvá do virtuální reality. Záchranou před bezútěšnou skutečností se pro miliony lidí stává bezplatná onlineová hra OASIS, kde si každý může vytvořit novou identitu a vést virtuální život. Pro mladíka Wadea Wattse se smyslem života stává hledání velikonočního vejce, které někde v umělém světě zanechal společně s miliardovým dědictvím výstřední tvůrce OASIS James Halliday.

Nezahálel například ani Clint Eastwood, který zfilmoval proslulý příběh tří Američanů, kteří v srpnu 2015 zabránili ve vlaku do Paříže teroristickému útoku. Snímek Paříž 15:17 zavítá do kin již v únoru.

Diváky se smyslem pro alternativnější filmové vyprávění by měl potěšit nový snímek Wese Andersona, režiséra Života pod vodou, Grandhotelu Budapešť nebo animovaného Fantastického pana Lišáka. Také novinka Psí ostrov je animovaná a své hlasy v ní hrdinům propůjčili hvězdy jako Bryan Cranston, Bill Murray, Scarlett Johanssonová nebo Yoko Ono. Nejlépe proto bude naučit děti do června pořádně anglicky a zhlédnout s nimi originální verzi.

Britský dramatik a filmový režisér Martin McDonagh, kterého jako filmaře asi nejvíc proslavila něžně drsná komedie V Bruggách, pošle už v lednu do českých kin film Tři billboardy kousek za Ebbingem. V komediálním krimidramatu hrají Frances McDormandová, Woody Harrelson nebo Sam Rockwell.

Přestávku si samozřejmě nedají ani oblíbené komiksové série. Vlajková loď těch marvelovských vypluje v dubnu v podobě filmu Avengers: Infinity War, k tomu se ale v průběhu roku 2018 představí divákům také Ant-Man a Wasp nebo druhý prostořeký Deadpool. V listopadu se přihlásí nové dobrodružství X-Menů s názvem X-Men – Dark Phoenix s Jennifer Lawrenceovou nebo Jessikou Chastainovou. Svou káru potáhne dál i konkurenční stáj DC Comics, v prosinci divákům v samostatném filmu představí Aquamana.

Sága Star Wars dává v sudém roce odpočinout přímému pokračování a nabídne něco ze svého širšího vesmíru – tentokrát dobrodružství Hana Sola a jeho chlupatého přítele Chewbacky předtím, než je divákům představil George Lucas. Harrisona Forda v roli Hana Sola vystřídal Alden Ehrenreich. Film Solo: A Star Wars Story přijde do kin v květnu.

Pan Kopřiva sežere slečnu Jitku

Zdá se, že by se mohl poněkud zazelenat i úhor českého filmu. Už 1. února přijde do kin komedie Prezident Blaník navazující na úspěšný internetový seriál. Pokud by se celovečernímu filmu podařilo dosáhnout úrovně prvních sezón seriálu, byl by to docela sympatický začátek českého filmového roku.

Ještě větší událostí doufejme bude premiéra nového filmu Jana Švankmajera, naplánovaná též na únor. Ve filmu Hmyz nacvičují ochotníci hru bratří Čapků Ze života hmyzu. „Během zkoušky se prolnou životy ochotníků s osudy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umoří pana Václava, milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající Parazita sežere slečnu Jitku – Larvičku,“ slibuje režisér.

V březnu se lze těšit na film Martina Šulíka Tlumočník, v němž hraje Jiří Menzel po boku rakouského herce Petera Simonischeka proslaveného titulní rolí ve filmu Toni Erdmann. Hlavními hrdiny Tlumočníka jsou dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti.



V dubnu vstoupí do kin Hastrman, adaptace úspěšného románu Miloše Urbana v režii Ondřeje Havelky: hrají v ní Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško či Jiří Lábus.

A v říjnu by měl mít premiéru nový film Ondřeje Trojana Toman, který pojednává o rozporuplné osobě vedoucího odboru zahraniční rozvědky Zdeňka Tomana, který významně napomohl komunistickému puči v únoru 1948. Do hlavní role Ondřej Trojan obsadil Jiřího Macháčka.