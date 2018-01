ROK 2018: Sezóna výtvarného umění bude probíhat ve znamení osmiček

PRAHA Co se výtvarného umění týče, bude příští sezona nabitá od začátku do konce.

Zatímco letošek patřil Krištofu Kinterovi v Rudolfinu a Cate Blanchettové ve filmové instalaci Manifesto ve Veletržním paláci, pro příští rok se plány českých galerií nesou z velké části ve znamení stého výročí založení Československé republiky i připomínek „osmičkových“ let 1918, 1948 a 1968.

Například pražská Národní galerie 21. ledna uzavře ve Veletržním paláci část svých stálých expozic, aby je začala přestavovat do nové podoby, která se návštěvníkům poprvé ukáže v den výročí vzniku republiky 28. října. Ve třetím patře vznikne nová expozice První republika, jež představí kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz nezávislého Československa mezi lety 1918 a 1938. Výstava nabídne umění první republiky očima tehdejšího diváka skrze dobové galerie, umělecké spolky, instituce nebo významná kulturní centra mladého státu. Druhé patro chce galerie věnovat poválečnému umění od roku 1945 do sametové revoluce. Expozice bude rozdělena podle témat tak, jak ve společnosti rezonovalo dění šedesátých let, Světová výstava Expo, akční umění, design nebo život v undergroundu.

Pro první patro se pak chystá výstava Pravda vítězí(vá) – obrazy nejen z českých dějin zachycující dění okolo vzniku republiky i jiné historické momenty mladého českého státu. Kromě toho galerie pro příští rok chystá retrospektivní výstavu Františka Kupky, představení deníkových zápisů z roku 1968 Jiřího Koláře nebo velkou výstavu rakouské malířky Marie Lassnigové.

Zahálet nebude ani Galerie Rudolfinum, která má za sebou sezonu s nejúspěšnější českou výstavou posledních let – na Krištofa Kinteru a jeho Nervous Trees přišlo okolo 160 000 návštěvníků. Už 18. ledna bude v Rudolfinu představena nová výstava nazvaná Domestic Arenas zaměřená na videoart a otázky spojené s postkoloniálním viděním světa, jako je obtížné začlenění menšin do většinové společnosti, městské gangy, rasová tematika nebo hledání identity násilně odtržené komunity. V první polovině dubna bude Rudolfinum hostit přehlídku jednapadesátiletého britského malíře Mata Collishawa a od září se prostory galerie uvolní pro českého sochaře a malíře Petra Písaříka. V prosinci se návštěvníci budou moci těšit na společnou výstavu A Cool Breeze několika zahraničních sochařů řešící figurativnost v dnešním umění.

V Moravské galerii v Brně se už také začali hlásit k jubilejnímu „osmičkovému“ roku a oslavám vzniku republiky, a to prostřednictvím výstavy Paneland / Největší československý experiment, která začala v listopadu a potrvá do poloviny března. Při té příležitosti také galerie prohloubila spolupráci se Slovenskou národní galerií, aby společně představily jednotlivé etapy naší společné historie. Pod labelem Made in Czechoslovakia bude galerie prezentovat už probíhající Paneland, na něj naváže v dubnu výstava Computer Art o tom, že i naši umělci byli v šedesátých letech schopni konkurovat světu, a v říjnu pak výstava Josefa Šímy přibližující svět první republiky a silné pouto česko-francouzských vztahů.

Do moravské metropole také jako každý rok zavítá v květnu Mezinárodní bienále grafického designu, tentokrát pod taktovkou Adama Štěcha, Jana Klosse a Matěje Činčery z kreativní skupiny OKOLO. V jihomoravském Mikulově je pak na konec stejného měsíce nahlášen art designový festival Křehký Mikulov.

Galerie hl. m. Prahy letos nabídne nezveřejněné fotografie Josefa Sudka z roku 1945 a v Obecním domě vystaví část Slovanské epopeje. Kromě těchto výstav se zaměří i na nejrůznější mezinárodní projekty. Jeden z nich představí například tvorbu čínských umělců Zhang Xiaoganga a Wang Guanga, kteří představují charakteristické póly neoficiálního umění – jeden poetický, druhý angažovaný a kritický.

Co by to bylo za výstavní sezonu, kdyby se do ní nezapojil pražský Fotograf Festival. Konat se bude tradičně v říjnu, kdy se prostřednictvím výstav fotografií, filmových projekcí a diskusí pokusí odpovědět na otázku, co v dnešní době znamená slovo práce. Téma letošního ročníku zní Ne-práce: zaměstnání volnem.