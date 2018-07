Rolling Stones převálcují Prahu. V Polsku se čekají protesty proti ‚demontáži‘ nejvyššího soudu

V Praze večer po jedenácti letech zahrají legendární Rolling Stones, v Polsku se očekávají manifestace nesouhlasu proti posílání soudců nejvyššího soudu do důchodu na základě sporného zákona a USA slaví Den nezávislosti, na poslední chvíli přitom překazily teroristický útok.

Rolling Stones v Praze. Pokud nepřijde neočekávaná událost, Prahu dnes naplno ovládne večerní koncert rockové skupiny Rolling Stones, která se vrací do Česka po 11 letech. Začne v Letňanech zhruba v půl deváté. Jako předkapely už od šesté hodiny budou vystupovat švýcarští Gotthard, poté Pražský výběr. V souvislosti s koncertem jsou naplánovaná rozsáhlá opatření. Co budou znamenat pro Pražany? Přečtěte si náš podrobný průvodce dnešním dnem.

Oprava mezi klíčovými tunely. Cesta Prahou se na necelý měsíc zkomplikuje. Od 4. do 29. července bude pražská technická správa komunikací provádět plánovanou opravu komunikace Dobříšská v úseku od výjezdu z tunelu Mrázovka k vjezdu do Zlíchovského tunelu v délce 1,3 km.

Jaká bude úroda? Český statistický úřad dopoledne zveřejní první letošní odhady úrody. Obsahem budou osevní plochy a odhady hektarových výnosů a produkce obilovin a řepky.

Přesuny katalánských politiků. Do věznice v Katalánsku by měli být převezeni první ze skupiny katalánských politiků obviněných ze vzpoury, kteří byli několik měsíců ve vazebních věznicích u Madridu; čekají se demonstrace separatistů, kteří je označují za politické vězně a požadují jejich propuštění.

Migranti v Katalánsku. Do Barcelony má dorazit loď nevládní organizace Proactiva Open Arms, která minulý týden z moře u libyjských břehů nalodila na 60 migrantů z Afriky a kterou odmítly přijmout Itálie a Malta.

Profesionální řidiči v EU. Na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku budou poslanci hlasovat o návrzích pravidel o silniční nákladní dopravě, která kromě jiného upravují vysílání a dobu odpočinku řidičů. Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki bude s poslanci debatovat o budoucnosti EU.

Polská soudní krize. V Polsku se od úterka vyvíjí situace kolem sporného zákona o nejvyšším soudu, který přes kritiku ze strany EU vstoupil v platnost. Na jeho základě by měla být odeslána do důchodu nemalá část této vrcholné justiční instance, v úterý prezident Andrzej Duda poslal do penze předsedkyni nejvyššího soudu Malgorzatu Gersdorfovou. Očekávají se možné manifestace nesouhlasu, včetně protestů samotných soudců.

Den nezávislosti. Spojené státy dnes slaví Den nezávislosti jako připomínku odpoutání se od britského impéria přijetím Deklarace nezávislosti v roce 1776. Prezident Donald Trump přijme v Bílém domě rodiny vojáků. Podle posledních informací dnes mohlo dojít k teroristickému útoku. Včera ho zmařily bezpečnostní jednotky v Clevelandu na severovýchodě USA, zadržely amerického občana, který plánoval během oslav odpálit bombu.

Začíná hudební festival Rock for People. Jednou z hlavních hvězd bude britská skupina The Prodigy, která vystoupí ve čtvrtek. Na hlavním pódiu dnes vystoupí Vypsaná fixa, Tři sestry, The Vaccines a The Kooks. Festival pokračuje až do pátku.

Pouť za Cyrila a Metoděje. Na Uherskohradišťsku začíná první den Dní lidí dobré vůle, které jsou jednou z největších církevních událostí v zemi. Každý rok se jich účastní desetitisíce poutníků. Akce, jež připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, potrvá do čtvrtka, kdy vyvrcholí národní poutí a bohoslužbou.