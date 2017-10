MACHÁČEK: Rozdíl mezi Lindnerem a Zemanem

Už jsem někde zaslechl, že to, co o Krymu v létě říkal šéf FDP Christian Lindner, je v zásadě totéž, co tento týden pronesl Miloš Zeman. Tak jsem se podíval, co jsem o tom v létě psal.

Článek najdete zde. Lindner letos 5. srpna prohlásil, že „ruská anexe Krymu by mohla být považována za dlouhodobé provizorní řešení“, a navrhl „izolaci krymského problému“. Je podle něj třeba učinit návrhy, které umožní Putinovi korigovat svou politiku bez ztráty tváře.

Lindner se také vrátil k interpretaci německé ostpolitiky z druhé světové války. „Nikdy jsme neuznali sovětskou anexi pobaltských států, ale státníci jako Willy Brandt byli schopni rozvinout ostpolitiku, kterou Helmut Kohl a Hans Dietrich Genscher završili německým sjednocením.“

V srpnovém Monitoru jsem také citoval komentátora Bloombergu Leonida Beršidského, který „kauzu Lindner“ komentoval a spekuloval, co mohl mít Lindner na mysli. „Třeba se Gazprom v rámci kompromisu vzdá monopolu na dovoz ruského plynu do Evropy. Nebo se sankce ponechají, ale jaksi nad nimi se budou budovat vstřícné vztahy. V Německu je prý západoněmecká politika vůči SSSR považována za úspěšnou a voličská poptávka po dalším zpřísnění politiky vůči Rusku prý není žádná.“ Takže podle Beršidského se německá politika bude směrem naznačeným Lindnerem asi ubírat i bez něj.

Jedna věc se od té doby změnila: v polovině prázdnin to ještě vypadalo, že FDP bude schopna vytvořit koalici s CDU/CSU sama, a také se věřilo, že si bude tradičně nárokovat ministerstvo zahraničí, které – pokud byla FDP v koalici – měla vlastně vždy. Nyní to vypadá, že ministerstvo zahraničí připadne Zeleným a vstřícnost vůči Putinovi bude o poznání nižší.

Nyní k těm rozdílům v porovnání se Zemanem.

1. Lindner takto mluvil v době, kdy byl předsedou mimoparlamentní politické strany – a už vůbec nebyl členem vlády.

2. I když je Lindnerova formulace „provizorní dlouhodobý status Krymu“ podivná a Lindner za to byl kritizován, pořád je to něco jiného než Zemanovo „fait accompli“,tedy „dokonaný skutek“, či přesněji „věc, která se již stala a není jiná možnost než ji akceptovat“.

3. Zeman je hlava státu a jedná v rozporu s oficiální politikou vlády. Pokud ČR předsedá Radě Evropy, je nepřijatelné tvrzení, že se ve Štrasburku jednalo o soukromý názor prezidenta. Pokud má ale vláda zodpovědnost za zahraniční politiku, musí Zemanovy projevy schvalovat předem nebo jeho cestu nefinancovat. Že to vláda nedělá, je zodpovědností premiéra a ministra zahraničí.

