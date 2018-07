Rozhlas naší obec sjednocuje

TEMELÍN (JIHOČESKÝ KRAJ) Pozor, hlášení místního rozhlasu. V pátek od čtrnácti hodin bude probíhat dětské odpoledne s dobrovolnými hasiči, kam jsou zvány nejen děti, ale také jejich rodiče. V sobotu od šestnácti hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční zápas…

Tyto více či méně šumem zkreslené věty ozývající se z amplionů stále ještě patří a věřím, že budou dál patřit, k relativně všední realitě téměř každé české obce, tu naši nevyjímaje. Pro obyvatele měst jde o raritu, pro nás jeden z hlavních komunikačních prostředků. Kvůli kulturní akci nemusíme svolávat týden předem tiskové konference, na večerní divadelní představení netiskneme s předstihem pozvánky. Na upozornění přenášené ampliony jsme zvyklí a čekáme na ně. A nejen to, víme, kdo za ním stojí, komu můžeme věřit.

Občas se setkávám s názorem, že samotný obecní rozhlas už není potřeba, jeho funkci může převzít webová stránka obce, mobilní aplikace, nebo ještě lépe, sousedka bydlící na návsi. Jenže zbavovat se ho by byla podle mého soudu obrovská chyba. Jednak to kvůli blízkosti elektrárny Temelín, která leží na katastru obce, vůbec nejde, ale navíc bychom přišli o jeden z důležitých jednotících prvků obce. Naší výhodou není oproti městům jen klid, čisté prostředí a vybavenost na počet obyvatel, ale především soudržnost. Rozhodně nemusíme všichni fandit fotbalu, nebo hasičskému sportu, ale když už se soutěží, pak naši sportovci reprezentují především obec. Pokud něco pořádáme, pak je pozvánka určena všem, ne jen určité čtvrti či skupině. A právě hlášení rozhlasu nás tak trochu sjednocuje, týká se nás všech, ať už jsme fotbaloví záložníci, nebo fandové.



Samozřejmě to ale neznamená, že bychom se moderních prostředků komunikace zříkali. I pro nás je významným zdrojem průběžně aktualizovaná webová stránka, standardně rozesíláme pozvánky a informace e-mailem a k dispozici máme i řadu dalších komunikačních kanálů, jen ale musíme zůstat při zemi a brát ohled i na ty, kterým se tak úplně nechce nastavovat notifikace aplikací v jejich někdy až příliš chytrých telefonech, když už je tedy mají, což ne vždy platí. Jako optimální verzi vidím kombinaci možností, kdy SMS bránu, spolu se speciální webovou stránkou, provozuje „náš“ největší místní podnik – elektrárna Temelín. Ta jej vyvinula a spustila především na naši žádost, kdy prostřednictvím obce průběžně informovala o dění, které by mohli občané nějakým způsobem vnímat. Především tedy o cvičeních, zkouškách sirén, nebo zvucích souvisejících se zkouškami technologie. A samozřejmě i pro případ havárie, kdy ale věřím, že tato možnost je pouze hypotetická. A my máme příslib, že nám je rozhlas, v případě výrazně pravděpodobnějších nepříjemností jako požárů, vichřic a povodní, k dispozici. Samozřejmě bychom o těchto událostech informovali i rozhlasem, daleko raději si jej ale ponecháme pro výrazně příjemnější oznámení a instrukce.