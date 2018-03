Rozhodnete, zda Maďarsko zůstane křesťanskou zemí, řekl před volbami Maďarům Orbán

BUDAPEŠŤ Ve volbách za necelé dva týdny rozhodnou Maďaři nejen o tom, jak se budou mít příští čtyři roky, ale i o budoucnosti své země na několik dekád. Řekl to ve čtvrtek maďarský premiér Viktor Orbán ve městě Nagykanizsa v rozhovoru pro místní média. Podle něj je ve hře zejména to, zda Maďarsko zůstane křesťanskou zemí, nebo se stane zemí imigrantů. To ve svém důsledku podle Orbána ohrozí i ekonomický růst Maďarska.

„Nebudeme moci zvyšovat důchody, podporovat mladé lidi a bytovou výstavbu ani vytvářet nová pracovní místa,“ prohlásil Orbán v předvolební kampani na jihu Maďarska. Klíčové podle něj bude, které země „zůstanou mimo globální trend, který vytváří imigrantské státy tím, že přijímá stále více jiných národů a kultur“. Orbán doufá, že kromě Maďarska zůstanou mimo tento hlavní proud i Polsko, Česká republika, Slovensko, Chorvatsko a „snad i Rumunsko“.



Maďarsko je podle Orbána zemí náboženské svobody, každý má právo na svůj názor, může si zvolit víru i přesvědčení a ženy a muži mají rovná práva. Tyto hodnoty jsou ale podle premiéra ohrožené. „Chtějí zbourat ploty a změnit zákony, které drží migranty mimo, jsou pro bruselský diktát, které by přinesl desítky a stovky tisíc migrantů do Maďarska,“ řekl také Orbán, který omezování migrace prosazuje dlouhodobě. V EU patří mezi politiky s nejradikálnějšími názory na migraci.

Na podzim roku 2015, kdy Evropa čelila masovému přílivu migrantů z Blízkého východu, postavilo Maďarsko na své jižní hranici bariéru s cílem tuto nekontrolovatelnou vlnu zastavit. Orbán tehdy sklidil za toto opatření tvrdou kritiku z Bruselu i řady zemí EU, některé z nich ale posléze jeho krok následovaly a uzavřely své hranice.

Parlamentní volby se v Maďarsku konají 8. dubna. Podle průzkumu veřejného mínění, který byl zveřejněn ve středu, zůstává favoritem koalice Orbánovy strany Fidesz a menší Křesťanskodemokratické lidové strany (KDNP). Průzkumy dávají této koalici, která spolu vládne už od roku 2010, přes padesát procent hlasů.