Skřeky z neandrtálské jeskyně? Zbytek světa si o Hradu myslí své, říká exministr Svoboda

PRAHA Sprosté útoky některých ukrajinských politiků na pana prezidenta považuji za skřeky z neandrtálské jeskyně. Taková slova ve čtvrtek napsal na svůj twitterový profil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Reagoval na vyjádření ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana, který Miloše Zemana nepřímo označil za psychicky nemocného člověka. Podle diplomata Cyrila Svobody je jednání mluvčího za hranou, mínění ostatních států o Česku ale prý nijak neovlivní.

Zeman označil v úterý v Parlamentním shromáždění Rady Evropy ruskou anexi Krymu za „fait accompli“, tedy hotovou záležitost. Zároveň Ukrajině poradil, aby se výměnou dohodla s Moskvou na finanční kompenzaci nebo na dodávkách ropy či plynu. Kyjev proti projevu českého prezidenta oficiálně protestoval. Zemanovy výroky odsoudil i premiér Bohuslav Sobotka, kritizoval je ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a ve čtvrtek je v rezoluci odmítl český Senát.

Český prezident Miloš Zeman a ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman.

„Čím více věnujeme pozornost výrokům pana prezidenta Miloše Zemana, tím on je spokojenější. Výrok, že by Rusko mělo zaplatit za Krym nebo Ukrajina měla prodat Krym, je iluzorní,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Cyril Svoboda, zakladatel Diplomatické akademie a někdejší ministr zahraničí.



Podle něj je naivní si myslet, že by se Rusko Krymského poloostrova někdy vzdalo a vrátilo jej Ukrajině, neboť se jedná o jediný přístup této velmoci k otevřenému moři, jež v zimě nezamrzá.

„To, co se děje kolem, už je jenom součástí volební kampaně. Čím více o tom budou pan prezident Miloš Zeman, případně pan Ovčáček mluvit, tím více pozornosti tomu budou věnovat příznivci Miloše Zemana,“ domnívá se Svoboda.



Řekli o Ovčáčkovi: Petr Kolář, někdejší dlouholetý velvyslanec: „Musíme doufat, že pana Ovčáčka nikdo už nebere vážně nejenom u nás. Je to za hranou, je to ostuda nejen prezidenta, které mu to je asi jedno, ale i pro naši diplomacii, která s tím bude mít nějakou práci. Předpokládám ale, že v Kyjevě jsou informováni, kdo je pan Ovčáček a jaká je relevance jeho vyjádření.“



Petr Fiala, předseda ODS: „Mluvčí prezidenta se takto vyjadřovat nemůže. Je to nedůstojné a zcela nevhodné.“



Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL: „Výroky pana Ovčáčka mě nezajímají.“







Lidovky.cz: Není výrok prezidentova mluvčího, v němž kritizuje premiéra cizího státu, již příliš za hranou?

Je. Ale nemá smysl věnovat pozornost tomu, co říká pan Ovčáček, protože on si svou provokací a tím, že ten text tak extraponuje, to znamená, že ho dává úplně za hranu, říká o reakci. Říká: „Prosím vás, reagujte na mě, ať se zase o mě mluví.“ Tak má odpověď je: „Prosím vás, na výroky tohoto typu je nejlepší odpověď mlčet, možná kroutit hlavou a klepat si do čela.“

Lidovky.cz: Pamatujete na podobný případ, kdy by se státní úředník takto opřel do státníka jiné země?

S ničím takovým jsem se nesetkal. To, co se teď děje, pokřikování, kdo je vtipnější a kdo víc urazí, je, se mi zdá, taková pubertální debata.

Lidovky.cz: Může toto vyjádření ohrozit vzájemné vztahy Česka s Ukrajinou? V zahraničí přeci nemusí slova prezidentova mluvčího chápat tak, že jde jen o jeho soukromý názor.

Evropa je jenom blízký dvorek, než je Vsetín. To znamená, že všichni se znají a všichni vědí, jakou pozici má prezident republiky a jakou pozici má vláda. Dám jiný příklad: Když bylo výročí Lucemburků v České republice v roce 2016, přijel velkovévoda Lucemburska, přijel princ z Monaka a přijel princ z Lichtenštejnska. Jinak nepřijel nikdo. A že to byla velkolepá sláva, Lucemburkové byl velký rod a týkalo se to Karla IV.

Lidovky.cz: Znamená to tak, že všichni již ví, co od Hradu očekávat?

Je to důkaz toho, co si myslí o Miloši Zemanovi zbytek světa. Ani na takové výročí sem nikdo nepřijel. Nepřijel dokonce ani Putin, nikdo. A to máme číst jako občané. To je odpověď demokratického světa.

Lidovky.cz: Můžou se slova prezidenta o anexi Krymu odrazit nějak negativně ve světě?

Vůbec ne, všichni už ho znají. Odrazí se to v tom, že pana prezidenta republiky nebude brát nikdo vážně. Tato komunikace, politická, o které mluvíme, holt nebude. Je to škoda, ale s tím nic nenaděláme. Mě vadí něco jiného a to otázka bezpečnostní.

Lidovky.cz: Co máte na mysli?

Komunikaci, která se týká naší bezpečnosti. Jestli toto prostředí, které pouze dělá silné výroky a říká zkratkovité soudy o Ukrajině, nerozdělí společnost v otázce o nějakých chystaných teroristických útocích, z toho mám obavu.