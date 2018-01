Politolog: Zeman Babiše už nepotřebuje, o Drahošově porážce rozhodly televizní debaty

PRAHA Vítězství Miloše Zemana ve druhém kole prezidentské volby výrazně rozhodly televizní debaty. V rozhovoru pro Lidovky.cz to řekl politolog Matěj Trávníček. Současná hlava státu bude v nadcházejícím funkčním období podle jeho slov ještě více aktivističtější a nebude se na nic ohlížet. Změnit se prý může i jeho vztah k Andreji Babišovi, kterého po zvolení již nepotřebuje.

Lidovky.cz: Co rozhodlo o vítězství Miloše Zemana?

Myslím, že velký vliv měly televizní debaty. V první na Primě Miloš Zeman deklasoval Jiřího Drahoše. V druhé na České televizi to byla remíza, takže si Jiří Drahoš nijak nepomohl, že by ten náskok stáhl. Další důležitý faktor je, že Drahoš nedokázal sjednotit hlasy nezemanovského tábora. V prvním kole to bylo zhruba 60 procent hlasů a přesto Jiří Drahoš neuspěl. Byť ten rozdíl není propastný, tak pořád je Jiří Drahoš poražený.

Lidovky.cz: Dokázal Miloš Zeman pro druhé kolo voleb zmobilizovat více svých podporovatelů než v kole prvním?

Z čísel je patrné, že Miloš Zeman měl více hlasů v absolutních počtech než v prvním kole, takže logicky musel získat hlasy těch, kteří ho v prvním kole nevolili. Ano, patrně šlo o hlasy lidí, kteří nemuseli k prvnímu kolu přijít a zároveň hlasy některých kandidátů z nezemanovského tábora.

Lidovky.cz: K druhému kolu přišlo nezvykle více lidí než v kole prvním, volební účast dosáhla 66,5 procent. Pomohl Miloši Zemanovi i tento aspekt?

Vyšší účast je rozhodně něco, co hrálo ve prospěch Miloše Zemana. Jeho skupiny voličů se zpravidla rekrutují z lidí, kteří jsou méně vzdělaní, z nižších příjmových kategorií a vykazují standardně nižší míru ochoty jít k volbám. Vyšší účast by logicky měla vést k tomu, že to je dobré znamení pro Miloše Zemana.

Lidovky.cz: Zatímco Jiří Drahoš v kampani mezi oběma koly vsadil na výjezdy do regionů, Miloš Zeman upřednostnil televizní debaty. Ukázalo se to jako efektivnější varianta?

Myslím, že debaty byly efektivnější. Miloš Zeman vystoupil v neděli v debatě na Nově, která měla sledovanost 1,5 milionu lidí, Jiří Drahoš byl na mítinku v Brně, kde bylo několik stovek, možná tisíc lidí, což je řádově jinde než televizní debata. Zároveň mi to místy přišlo, že kampaň Jiřího Drahoše byla z velké části přesvědčování přesvědčených místo snahy oslovit ty, kteří jsou nerozhodnutí nebo nešli k prvnímu kolu.

Lidovky.cz: Jste přesvědčený, že kdyby Jiří Drahoš šel do většího počtu debat, tak by byl souboj mezi oběma kandidáty ještě více vyrovnaný?

Záleží, jaký by v nich podal výkon. Myslím, že Jiří Drahoš moc dobře věděl, proč nechtěl do debat jít. Bylo to vidět už před prvním kolem, kdy odmítl debatu jeden na jednoho, kterou dělal Blesk. Jiří Drahoš si byl vědom, že debaty nejsou jeho silná stránka, proto se jim snažil trošku vyhýbat. Naproti tomu výzva ke čtyřem debatám mohla být taktika ze štábu Miloše Zemana s cílem ukázat, že Jiří Drahoš se těch debat bojí, případně ho v debatách porazit.

Lidovky.cz: Lze od Miloše Zemana očekávat, že bude nyní ještě agresivnější, více nepředvídatelný, jako byl exprezident Václav Klaus ve svém druhém volebním období?

Bude ještě aktivističtější, emancipovanější, protože mu už o nic nejde. Je znovu prezident, v dalších volbách nemůže kandidovat, tak se nemusí na nic ohlížet. Bude se chovat ještě svobodněji.

Miloš Zeman byl znovu zvolen českým prezidentem.

Lidovky.cz: Platí to třeba i o jeho postoji k sestavování vlády a Andreji Babišovi?



Doteď Miloš Zeman potřeboval Andreje Babiše, po dnešku k čemu? Je to naopak Andrej Babiš, který začíná v jejich vztahu tahat za kratší konce provazu, protože on po Miloši Zemanovi něco potřebuje, zatímco Miloš Zeman tím, že je zvolený, už po Andreji Babišovi nepotřebuje, aby nestavěl vlastního kandidáta a podpořil ho v prezidentské volbě. To, že pověřil Andreje Babiše jednáním o pověření vlády, neznamená, že ho jmenuje premiérem. Miloš Zeman udělal velký rozdíl a velmi tuto změnu zdůraznil. Z jeho strany lze nyní očekávat zvýšenou snahu aktivně zasahovat do politiky, vynutit si nějaké složení vlády nebo některé personální otázky ve vztahu k ní.

Lidovky.cz: V jeho štábu byl přítomný také Milan Chovanec, pověřený předseda sociální demokracie. Svědčí tento fakt o něčem v souvislosti se sestavováním vlády?

Může to být také signál. Asi tam dvě hodiny neseděli a nekoukali do zdi. Určitě nějaká slova mezi Milanem Chovancem a Milošem Zemanem tímto směrem proběhla.

Lidovky.cz: Zároveň se blíží sjezd sociální demokracie. Bude chtít Zeman promluvit do složení jejího vedení?

Je možné, že tam může být snaha Miloše Zemana ovlivňovat dění ČSSD. Jakým směrem a ve prospěch koho, se přiznám, netuším.



Lidovky.cz: Co čekat od Miloše Zemana v zahraniční politice? Stálý příklon k Rusku a Číně?

V zahraniční politice nebude nic zásadně měnit. Může říct, podívejte se, tak jak jsem to dělal, s tím národ souhlasí, a já to tak budu dělat dál.



Vratislav Mynář stojí přímo za Milošem Zemanem.

Lidovky.cz: Nakolik bude Zeman vzhledem ke svému zdravotnímu stavu fyzicky aktivní? Myslíte, že se stáhne více do ústraní?

Myslím, že bude natolik aktivní, jak mu to jeho zdravotní stav dovolí. Na druhou stranu má prezident pravdu, politika se dělá hlavou, ne nohama. Jeho neuropatie a další zdravotní potíže jsou problémy, ale nemyslím si, že by jej zásadně limitovaly v dělání politiky.