Rozpalte gril. Steak na uhlí s mrkvičkami, omáčkou chimichurri a bylinkami

PRAHA S nástupem teplého počasí nastává čas grilování. Příprava jídla na ohni zasáhne skoro celý národ a je přímo českou vášní srovnatelnou s houbařením a zavařováním. Je to asi také proto, že grilování je spojeno s pohodu, relaxací, odpočinkem a posezením venku. Miluji vůni grilování třeba v zahrádkářských koloniích či na chatách a chalupách nebo u rodiných domků, je to součástí letní atmosféry. Grilování však může být kulinářským zážitkem, když si s chutěmi pohrajete a nebojíte se při grilování trochu exeprimentovat a neustrnout jen u zpečeného špekáčku. Rozpalte gril do běla, dejte steak přímo na rozpálené uhlí, nakonec naši předkové to nedělali jinak, a nakonec přidejte pálivou omáčku chimichurri s oregánem, petrželí a tymiánem. A ugrilujte si i jarní mrkvičku.

Ovoňte gril bylinkami pro voňavý začátek

Dřevěné uhlí nebo plyn je asi první otázka, která vás při grilování napadane. Pro docílení lepšího výsledku je samozřejmě vhodnější použít dřevěné uhlí, protože bez jakýchkoliv argumentů, dává pokrmu neopakovatelnou chuť. A pokud chcete mít ještě aromatičtější kouř, vhoďte na gril pár větviček rozmarýny anebo tymiánu, ovoní vám báječně vaše okolí a poté i jídlo. Kdo však nechce čekat, než se kousky uhlí rozpálí, zažehne plynový gril. Výhodou je, že třeba stačíte ugrilovat ještě dřív než se přižene déšť nebo se úplně setmí.

Marinády na drůbež, na maso jen sůl a pepř a mírně otáčet

Grilování podléhá také rozmanitým trendům v gastronomii, právě teď letí bylinky a to jak do omáček, tak do marinád, protože nám přinášejí výrazné ale i jemně rafinované chutě. Grilování někdy bývá úplná věda, ale nám stačí jen pár zásad. Především známá pravda, že plameny jsou nepřítelem grilování, takže potřebujeme rovnoměrně dobře rozpálené uhlí. Otáčet maso či ne a jak často, to je také otázka. Každopádně pokud negrilujete ryby, které se téměř neotáčí, protože jsou jemné a také je plníme bylinkami a citrónem a náplň by mohla vypadnout, maso a párečky otáčíme, ale ne zase tak často. Necháme je rovnoměrně ugrilovat, aby měly karamelizovanou krustu. Další otázkou je zda maso marinovat či ne. Novým trendem zvláště u steaků z hovězího, vepřového či jehněčího masa je ochucení solí a pepřem a teprve po ugrilování použití omáčky, pálivé či bylinkové, většinou plné máty, petrželky, bazalky či jiných bylinek, česneku, ančoviček a francouzské hořčice. Naopak u masa kuřecího nebo krůtího je dobré si připravit marinádu a maso nechat několik hodin marinovat.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou (vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Steak přímo na dřevěném uhlí s omáčkou chimichurri

Ugrilovat steak podle všech zásad, aby byl jemný a šťavnatý a vynikla jeho chuť, je výzvou pro každého a tak přináším návod jak na to. Vyzkoušejte velmi neobvykle ugrilovaný steak přímo na rozpáleném dřevěném uhlí, je totiž pravým potěšením pro všechny milovníky grilování. Tentokrát nedáváme žádnou marinádu, ale připravíme si studenou argentickou omáčku s bylinkami s krásným názvem chimichurri. Podává se studená na hotový steak. Nakonec Argentinci steaky umí snad nejlépe na světě, tak je dobré se něco i přiučit. Podáváme s grilovanou čerstvou karotku a zapíjíme červeným vínem nejlépe Malbec nebo Savignon Cabernet, které se skvěle ke steakům hodí.

Udělejte dojem!

Příprava steaku přímo na dřevěném uhlí je opravdu teatrální, takže určitě uděláte dojem, zaujmete své přátelé a budete opravdová hvězda grilování. Hrubá sůl a pepř pomůže vytvořit křupavou krustu. Nebojte se přímého dotyku steaku s uhlím, až steak bude hotový, jednoduše ho štětečkem nebo mašlovačkou na gril očistíte. Chuť je fantastická, mimořádně šťavnatý a jemný steak s křupavou kůrčičkou. Omáčka chimichurri je svěže pikantní a jen zakončí a spojí všechny chutě. Voňavá a chutná dokonalost je na světě!

Steak na přímém dřevěném uhlí s chimichurri a jarní mrkvičkou

300 g steak, nejlépe z roštěnky, asi 3 cm vysoký



hrubá mořská sůl

čerstvě namletý nebo rozdrcený černý pepř

Na chimichurri omáčku

1 lžíčka hrubé mořské soli



8 stroužků česneku jemně nasekaného na kostičky

velká hrst čerstvé plocholisté petržele

velká hrst čerstvého oregána

pár lístků čerstvého tymiánu

1 lžička sušených chilli papriček (vločky)

2 lžíce červeného vinného octa

5 lžic extra panenského olivového oleje

Dále si připravte:

10 malých jarních mrkviček, nejlépe i s částí natě

1 lžička mořské soli a čerstvě namletého černého pepře

1 lžíce extra panenského olivového oleje

Postup při grilování

Nejdříve si rozehřejeme na grilu dřevěné uhlí, Ochutíme mrkvičky. Omyjeme je, nať odřízneme, ale ponecháme kousek asi 3 cm, lehce osušíme a vmasírujeme sůl a pepř. Pokapeme olejem a dáme stranou. Steak si zatím vyndáme z ledničky a necháme odpočinout při pokojové teplotě.

Připravíme si omáčku chimichurri. Oloupeme a nasekáme česnek na kostičky, přendáme do misky, přidáme sušené papričky, sůl a čerstvé bylinky. Petržel, oregáno a lístky tymiánu omyjeme a nasekáme na kousky. Přidáme ocet a olivový olej a vše promícháme.

Steak grilovaný přímo na rozpáleném uhlí s mrkvičkami.

Když je uhlí na grilu dostatečně zahřáté, dáme na alobal grilovat mrkvičky, což trvá asi 10 - 15 minut, sejměte je z grillu právě v okamžiku než budou vypadat spáleně. Odstraníme kovovou mřížku, zkontrolujeme gril, uhlí musí být až do běla a steaky budeme opékat přímo na rozpáleném uhlí. Maso si tedy těsně před přípravou dobře nasolíme z obou stran a také z obou stran dobře opepříme. Steaky opatrně klademe přímo na rozpálené uhlí a opékáme podle libosti do požadovaného stádia. Medium, tedy středně propečený steak trvá z každé strany asi 4-6 minut. Otáčíme pouze jednou. Steak podáváme vcelku nebo nakrájený na plátky, servírujeme s mrkvičkou a poléváme lžičkou omáčku chimichurri.

Tentokrát léto a grilování patří bylinkám!