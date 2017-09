,Rozumné rozpětí křídel.‘ Astrofyzik Tyson rozebral draky ze Hry o trůny

Americký astrofyzik Neil deGrasse Tyson na svém Twitterovém účtu zhodnotil po fyzikální stránce draky z populárního seriálu Hra o trůny. Digitální draci podle Tysona až na jedno škobrtnutí splňují zákony reálné přírody. článek obsahuje vyzrazení části děje osmé série.

Neil deGrasse Tyson je jedním z nejrespektovanějších vědců současnosti. Často vystupuje v televizi a prestižní magazín Time ho v roce 2007 zařadil na seznam sta nejvlivnějších lidí na světě. Tyson je také velkým fanouškem Hry o trůny. Na svém účtu na sociální síti Twitter tak spojil svůj oblíbený seriál s vědou. Na paškál si vzal draky.

Ačkoliv by se dalo čekat, že fiktivní draci v porovnání s reálnými fyzikálními zákony selžou, nestalo se tak. Tyson naopak tvůrce seriálu pochválil. Vyzdvihl ideální rozpětí křídel v porovnání s masou dračího těla. Z evolučního hlediska mu také přišlo ideální, že draci vývojově začali nahrazovat své přední končetiny za křídla. Přesně tak se to totiž stalo, když se z dinosaurů začali vyvíjet ptáci a netopýři.

Fyzikálně nepřesná je ovšem scéna, kde armáda nemrtvých vytahuje mrtvého Drogona z jezera. Tyson jasně říká, že by řetězy musely být natažené rovně, aby se vyvinula dostatečná síla. Takto by bylo nemožné draka vytáhnout, nehledě na to, že na něj někdo pod vodou musel řetězy upoutat a nemrtví, jak bylo v seriálu zobrazeno, neumí plavat.

Bad Physics in #GameOfThrones: Pulling a dragon out of a lake? Chains need to be straight, and not curve over hill and dale. pic.twitter.com/VIJlIuDz3L