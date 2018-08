Rus v americkém Kongresu po padesáti letech? Aljašský podnikatel se chystá do primárek

Ruský přistěhovalec se rozhodl vstoupit do velké americké politiky a hodlá se ucházet o místo ve Sněmovně reprezentantů amerického Kongresu. Napsala to v pondělí agentura AP. Sedmatřicetiletý rodák z Vladivostoku Dimitri Shein (Dmitrij Šein) žije na Aljašce, do Kongresu chce kandidovat za americké demokraty a tento měsíc se hodlá zapojit do primárek.

Do Spojených států se Shein s matkou přistěhoval v roce 1993 jako dvanáctiletý. První roky pobytu na Aljašce strávili v provizorním přístřeší v Anchorage, později se pustil do podnikání a založil úspěšnou internetovou obchodní firmu. Pokud jeho boj o místo ve washingtonském parlamentu vyjde, stane se prvním rodilým Rusem v Kongresu od roku 1967.



Svůj politický program založil na zachování zdravotní reformy přezdívané Obamacare, kterou zavedl dřívější americký prezident Barack Obama a jeho nástupce Donald Trump ji postupně likviduje. Podporuje ekologické projekty a chce se zasadit o zlepšení podmínek života chudých rodin. Než se v Bílém domě usadil nynější prezident, Shein politicky nepůsobil.

V primárkách má proti sobě Shein tři demokratické protikandidáty. Pokud uspěje, utká se o místo ve Sněmovně reprezentantů s republikánským poslancem Donem Youngem, který do Kongresu poprvé nastoupil osm let před Sheinovým narozením.