Ruská novinářka Anna Politkovská se narodila před 60 lety. Kritizovala Kreml i policejní mafii

Moskva/Praha Ruská novinářka Anna Politkovská pranýřovala porušování práv civilního obyvatelstva v Čečensku ruskými jednotkami a nesmlouvavě kritizovala Kreml. Kriticky se vyjadřovala i o policejní a justiční „mafii“ v Rusku, byla i obránkyně lidských práv. Za svou činnost získala řadu prestižních cen, zároveň ale čelila hrozbám vůči vlastní osobě. Politkovská se narodila před 60 lety, 30. srpna 1958. Její život skončil 7. října 2006 v Moskvě, kdy byla zavražděna. V den čtyřiapadesátých narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina.

Politkovská pocházela z rusko-ukrajinské rodiny. Narodila se v New Yorku, kde její rodiče působili v diplomatických službách při OSN. Po vystudování fakulty žurnalistiky na Moskevské státní univerzitě nastoupila do deníku Izvestija, poté pracovala i pro podnikové noviny tehdy monopolních aerolinek Aeroflot nebo v týdeníku Obščaja gazeta. Nakonec zakotvila v listu Novaja gazeta, do kterého přispívala až do své smrti. Spolupracovala ale i s řadou jiných periodik, televizí a rozhlasem a přednášela, často i v zahraničí.



Do Čečenska přijela poprvé v roce 1998. Od druhé čečenské války, která vypukla o rok později, byla na Kavkaze více než padesátkrát. V únoru 2001 byla v Čečensku uvězněna, a poté vyhoštěna, vzápětí publikovala informace o lidech, kteří v Čečensku mizí beze stopy. Kvůli kritickým článkům z Čečenska bylo Politkovské několikrát vyhrožováno smrtí.

V roce 2004 se ji někdo pokusil otrávit. Vydala se tehdy jednat jako prostředník o propuštění rukojmých při teroristickém útoku na beslanskou školku. V letadle jí byl podán hrníček čaje, po jehož vypití byla Politkovská hospitalizována v nemocnici v Rostově na Donu. Zastřelena byla 7. října 2006 ve výtahu svého domu v Moskvě, bylo jí 48 let.

Skandál vyvolal první proces s údajnými spolupachateli vraždy v roce 2009. Porota tehdy pustila obžalované pro nedostatek důkazů na svobodu, nejvyšší soud pak ale vrátil případ prokuratuře k došetření. V červnu 2014 poslal soud za vraždu Politkovské do vězení na doživotí Lom-Aliho Gajtukajeva a Rustama Machmudova. Tři další pachatelé dostali vysoké tresty vězení. Za organizátora vraždy byl kromě Gajtukajeva označen bývalý policista Sergej Chadžikurbanov, který dostal 20 let. Lom-Ali Gajtukajev zemřel v červnu 2017 ve vězení.

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku letos v červenci odsoudil Rusko za to, že řádně nevyšetřilo případ její vraždy. Ruské úřady podle soudu neučinily dost, aby našly osobu či osoby, které si smrt Politkovské objednaly. Rusko musí rodině novinářky zaplatit odškodné ve výši 20 000 eur (přes 500 000 Kč).