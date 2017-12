Ruská tajná služba odhalila teroristickou buňku. Měla útočit během kampaní a silvestra

MOSKVA Ruská tajná služba FSB odhalila teroristickou buňku, která chystala na silvestra a během nadcházející kampaně před březnovými prezidentskými volbami atentáty.

Podle agentury Reuters to na úterním jednání ruského protiteroristického výboru oznámil šéf FSB Alexandr Bortnikov. Uvedl, že buňku tvořili lidé původem ze středoasijských republik.



Bortnikov v této souvislosti také varoval před návratem radikálů ze Sýrie do Ruska. Ředitel tajné služby řekl, že islamisté se nyní po porážce teroristického hnutí Islámský stát (IS) budou chtít vrátit do Ruska. Moskva již vyhlásila své vítězství nad IS a prezident Vladimir Putin nařídil postupné stahování ruských vojáků ze Sýrie.



Problém s radikály, kteří dříve působili či stále ještě působí v řadách IS, řeší také Evropská unie. Evropský policejní úřad Europol odhaduje, že k islamistům odešlo z Evropy několik tisíc lidí, z nichž část se vrátila.