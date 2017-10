Ruské kolo na Smíchově nevyroste. Projekt, jenž budil vášně, nemá povolení

PRAHA Šlo o projekt, který od první chvíle vyvolával ostré reakce. Od stavby šedesátimetrového vyhlídkového kola na smíchovské náplavce v Praze, které mělo vzdáleně připomínat londýnské „oko“, ale musí investor nakonec upustit. Nemá potřebná povolení a podle vyjádření památkářů pro server Lidovky.cz už je do konce měsíce ani nemá šanci získat.

Loni v srpnu radnice Prahy 5 pod vedením tehdejšího starosta Radka Klímy (TOP 09) podepsala smlouvu se společností Timsbury Capital Jiřího Havrdy o nájmu pozemku na Hořejším nábřeží pro stavbu Prague Wheel. Vyhlídkové kolo, kterému se k nelibosti investora přezdívalo „ruské kolo“, mělo kopírovat dominantu britského Londýna.



Projekt ovšem vyvolal poněkud kontroverzní reakce. Kritika na plánovanou stavbu šedesátimetrového kola na smíchovské náplavce přišla od politiků, památkářů, místních obyvatel, opozičních zastupitelů i od neziskové organizace Transparency International.

Uběhl rok, během nějž projekt upadl téměř do zapomnění, a ukázalo se, že od velkolepého plánu investor bude muset ustoupit. Projekt nemá potřebná povolení od úřadu, na které měl podle smlouvy čas do 1. listopadu. Problém je v tom, že památkáři zamítli žádost investora o stavební povolení.

Negativní stanovisko

„Stanovisko za nás je negativní. I kdyby se proti našemu stanovisku investoři odvolali u ministerstva, tak by to stejně nestihli, protože to trvá vyřešit od jednoho měsíce až do půl roku. Vzhledem k tomu, že projekt není v souladu s územním plánem, tak stavební povolení v tuto chvíli investor nemá. Tudíž projekt v tuto chvíli nemá šanci,“ řekl šéf pražských památkářů Jiří Skalický.

Server Lidovky.cz požádal též investora Jiřího Havrdu o vyjádření, ten ovšem odmítl reagovat. „Děkuji za váš zájem, ale rád bych v tuto chvíli nechal váš dotaz bez komentáře,“ napsal pouze v sms zprávě.

Ani vedení městské části Praha 5 nechce záležitost blíže komentovat. Tedy zatím. „Městská část Praha 5 má smlouvu s investorem, která stanovuje že do 1.listopadu musí investor přinést veškeré povolení. Stavební a podobně. Pokud tyto podmínky nesplní, poruší tím smlouvu,“ řekl za městkou část Praha 5 její mluvčí Jakub Večerka.



Definitivní konec projektu zatím vůbec nezmiňuje. „My jako městská část ctíme dohodu a ta říká, že do 1. listopadu vyčkáváme, jestli investor naplní podmínky smlouvy,“ uvedl starosta Pavel Richter (TOP 09).

Památkáři, jejichž souhlasné stanovisko je ke stavbě potřeba, již dříve uváděli, že šedesátimetrová stavba od nich razítko nedostane. Proti kolu se postavila také primátorka. Ta vyhlídkové kolo označila za zbytečné, podle ní má Praha jiná atraktivní lákadla pro turisty.

Hlasitá kritika nyní zaznívala mimo jiné i od zastupitele Lukáš Budína ze Strany zelených. Tomu vadila především smlouva, která je podle něj nevýhodná. Podle osmistránkového dokumentu se počítalo s měsíčním pronájmem za pozemek páté městské části 56 500 korun. Ten by měla firma Timsbury Capital podnikatele Jiřího Havrdy platit do roku 2026 s možností prodloužení o deset let. Celková investice se blížila částce až 200 milionů korun.

Schéma funkčního využití ruského kola na Praze 5.

„Praha 5 zde vystupuje jako štědrý donátor společnosti, za kterou nevíme, kdo přesně stojí a která byla zvolena v prazvláštním výběrovém řízení za účasti jedné společnosti, která shodnou náhod vyhrála,“ napsal již před rokem ve vyjádření opoziční zastupitel Budín. „Smlouva byla šita horkou jehlou na míru jedné soukromé společnosti,“ informoval za Zelené Budín.



Podle zelených by navíc bylo téměř 60 tisíc za pronájem pozemku v porovnání s předpokládanými zisky „směšnou“ sumou. Sami odhadovali případný čistý zisk z provozu kola kolem 25 milionů korun ročně. Konečná částka by přitom podle nich mohla být ještě vyšší, a to kvůli doprovodným komerčním akcím a projektům.

Kontroverzní reakce nevyvolával dosud jen samotný projekt Prague Wheel a jeho umístění do centra Prahy. Po zveřejnění informací Transparency International (TI) se pozornost soustředila i na údajné vazby jediného vlastníka společnosti, která chce projekt realizovat, Jiřího Havrdy.

Podle organizace TI jde o podnikatele, jehož jméno se objevuje v souvislosti s firmami a osobami napojenými na podnikatele Romana Janouška, advokátní kancelář MSB Legal a Ivo Rittiga. Havrda však tvrzení TI pro server Lidovky.cz důrazně popřel.

Podle investora běžná praxe

Další pochybnosti nicméně budil záznam o Timsbury Capital v obchodním rejstříku. Vznik společnosti se totiž datuje k dubnu loňského roku, což bylo jen krátce před publikováním záměru o výstavbě. Podle městské části i vlastníka firmy jde o běžnou praxi, že firma vznikne za účelem realizace jednoho projektu.

Prahu 5 ani tato skutečnost v loňském roce neodradila od podpisu smlouvy. Firma podle radnice splnila veškeré požadavky městské části a zaplatila požadovanou jistinu 800 tisíc korun.