Rusko bojuje s pitím těhotných. Plánuje pokuty prodej alkoholu budoucím matkám

LENINGRA Pokuta až jeden milion rublů bude v případě schválení zákona hrozit prodejcům alkoholu, pokud jej prodají těhotným ženám. S návrhem zákona, který má omezit požívání alkoholických nápojů a kouření u těhotných žen, přišel zastupitel z Leningradské oblasti Vladimir Petrov.

„Abychom ochránili životy dětí, jejichž životy jsou ohroženy chováním jejich matek,“ stojí ve vysvětlení návrhu federálního zákona, který má zavést zodpovědnost pro prodejce za prodej alkoholických a tabákových výrobků těhotným ženám.



Navrhuje také, aby za konzumaci drog, cigaret a alkoholu, byly pokutované i nastávající matky. O novém zákoně od zastupitele Vladimira Petrova informoval deník Gazeta.

Za prodej alkoholického nápoje těhotné ženě by maloobchodním prodejcům hrozily pokuty ve výši až 1 milion rublů (cca 330 tisíc korun). Při udělování pokuty by záleželo, zda je pokutovaný živnostník, nebo právnická osoba, podle čehož by byla určena výše pokuty. Stejná pravidla by platila i pro prodej tabákových výrobků.

Za požívání alkoholu a tabáku by dle návrhu zákona měly být perzekvované i nastávající matky. Těm by měla za konzumaci zakázaných látek hrozit pokuta ve výši čtyř až pěti tisíc rublů, tedy maximálně 1 600 korun v přepočtu. Zároveň by na něj měl být uvalen „preventivní dohled“.

Aby prodejci předešli pokutám ze stran úřadů, mohou vyžadovat potvrzení po ženách nakupujících alkohol, u nichž není jistota, že nejsou těhotné. Jaký doklad by měl absenci těhotenství potvrzovat a kdo by ho měl vystavovat, však zákon nestanovil.

Návrh zákona by měl být projednáván v nejbližších dnech.

Podle oficiálních zpráv ruského ministerstva zdravotnictví se z Rusů za posledních pět let stali téměř ukázkoví abstinenti. Z prohlášení šéfky úřadu Veroniky Skvorcovové vyplývá, že se spotřeba alkoholu na ruskou duši snížila o neuvěřitelných 80 procent.

Odborníci jsou ale ke střízlivění Rusů skeptičtí – podle nich se kvůli růstu cen vodky opět část obyvatel přestěhovala do domácích palíren, někteří dokonce opět propadli různým čisticím prostředkům, voňavkám nebo lékům s obsahem alkoholu.